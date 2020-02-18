Археологи впервые нашли полный скелет неандертальца, указывающий на преднамеренное захоронение. Находка была сделана в знаменитой пещере Шанидар в иракском Курдистане, где в 1950-х годах обнаружили так называемое "цветочное захоронение", после чего среди ученых возникла дискуссия о том, могли ли неандертальцы хоронить своих умерших. Описание находки приведено в журнале Antiquity, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В пещере Шанидар археологи работают давно. 50 лет назад археолог Ральф Солецкий там обнаружил останки 10 неандертальцев. Один из скелетов был окружен комочками цветочной пыльцы, что дало основание Солецкому утверждать, что у неандертальцев были свои погребальные обряды, и в могилу рядом с умершими клали цветы.

Так называемое "цветочное захоронение" дало начало многолетнему спору о том, действительно ли неандертальцы, которых до этого считали полуживотными, находились на таком уровне развития, когда можно вести речь о погребальных обрядах.

Более 50 лет спустя в той же пещере Шанидар антропологи сделали удивительную находку - первый за 20 лет раскопок полный сочлененный скелет неандертальца со всеми признаками преднамеренного захоронения. Тело было уложено в промоину в полу пещеры, промытую водой, которая была специально углублена. Скелет получил название Shanidar Z.

Откапывать неандертальца начали в 2016 году, тогда ученым удалось заметить реберную кость на дне траншеи. В 2018 году археологи "докопались" до черепа, который был раздавлен в результате камнепада.



Ученые надеются, что прекрасная сохранность скелета позволит им, используя современные технологии исследований, узнать много нового о жизни неандертальцев и пролить свет на спорные вопросы, касающиеся их ритуалов погребения.

"Получение первичных материалов такого качества на этом известном неандертальском сайте позволит нам использовать современные технологии, чтобы исследовать все - от древней ДНК до выяснения давних вопросов о неандертальских способах захоронения и о том, были ли они похожи на наши, - приводятся в пресс-релизе Кембриджского университета слова первого автора статьи, британского археолога Эммы Померой (Emma Pomeroy). - Исследование того, как неандертальцы относились к своим мертвым, должно включать возвращение к находкам, сделанным шестьдесят или даже сто лет назад, когда археологические методы были более ограничены".

Пока же ученые могут только сказать, что найденный неандерталец умер в среднем возрасте - на это указывают его зубы, а абсолютный возраст останков составляет около 70 тысяч лет.

Сейчас найденные кости исследуют ученые из Кембриджского университета. Первичное сканирование черепа найденного неандертальца показало, что самая плотная кость, способная удерживать ДНК сохранилась и есть шанс провести более глубокие исследования. Авторы отмечают, что находка скелета такой сохранности было необычайной удачей.

"Мы были довольны уже тем, что у нас появилась возможность прийти на то место, где в 1950-х годах нашли неандертальцев, и взять для датирования окружающие отложения, - рассказывает Грэм Баркер (Graeme Barker) из Института археологии Кембриджского университета. - Мы не ожидали найти кости неандертальцев".

В последние годы все больше свидетельств - от разметки пещер до декоративного использования раковин и когтей хищных птиц - указывают на то, что неандертальцы были более продвинутыми, чем считалось ранее.



То, что, помимо последней находки, еще четыре предыдущих, включая "цветочное захоронение", были найдены в полу одной пещеры, по мнению авторов, сформировали то, что в археологии называют "уникальной совокупностью".

"Если бы мы могли доказать, что неандертальцы использовали пещеру Шанидар в качестве места для повторного ритуального погребения своих мертвецов, это указало бы на их достаточно высокую культурную сложность", - говорит Померой.

