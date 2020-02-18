Ирландцев назвали самой некрасивой нацией в мире. Об этом свидетельствует статистика сайта знакомств BeautifulPeople, известного как "Клуб красивых людей", сообщает газета Mirror.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, чтобы стать членами клуба, пользователи сети проходят через своего рода фейс-контроль: действующие участники противоположного пола оценивают фотографию и краткое описание кандидата, а затем выносят вердикт. Их голосование длится 48 часов. В число факторов, из-за которых людей не пускают на сайт, входят плохая кожа, большой нос, полнота или чрезмерная худоба, жидкие волосы или обилие волос на теле.

Выяснилось, что только шесть процентов всех пытавшихся зарегистрироваться ирландцев получили одобрение. "Существует множество примеров привлекательных ирландских мужчин в Голливуде, таких как Киллиан Мерфи, Джейми Дорнан и Колин Фаррелл, но они являются исключением. К сожалению, ирландцы - самые уродливые мужчины на планете", - отметил управляющий директор сайта Грег Ходж.

Жительницы Ирландии, напротив, оказались на шестом месте среди пользователей портала с одобрением профилей в 35 процентов.

По статистике клуба, наиболее красивые люди живут в Дублине, а пользователи из Лимерика, Белфаста и Голуэя чаще всего получают отрицательный ответ от экспертов сайта.