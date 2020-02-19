Пользователей сети умилила нежная дружба двухмесячного щенка чихуахуа и голубя по имени Герман. Щенка Ланди в январе этого года приютили сотрудники нью-йоркской организации Mia Foundation, которая опекает животных с врожденными дефектами. У Ланди наблюдаются проблемы с ходьбой, что вызвано, по-видимому, повреждением позвоночника, передает Day.Az со ссылкой на fakty.ua.

В Mia Foundation щенок познакомился с давним местным жителем Германом, который не может летать. Птица сразу же взяла малыша под свою опеку. Они почти все время проводят вместе. Работники приюта теперь сомневаются в том, что Герман - самец. Поскольку у него явно работают материнские инстинкты.

Для собачки собираются сделать специальную "инвалидную коляску", чтобы она могла передвигаться. А потом для нее надеются подыскать приемную семью.

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