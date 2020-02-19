Усевшиеся возле миски попугай и кот пытались определить, кому из них положено поесть первым. Птица оказалась наглее и своими действиями спровоцировала драку, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.

Автор запечатлел забавную схватку питомцев за лакомство на видео.

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