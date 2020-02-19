https://news.day.az/unusual/1204583.html Битва попугая с котом за миску с едой - ВИДЕО
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Битва попугая с котом за миску с едой - ВИДЕО
Усевшиеся возле миски попугай и кот пытались определить, кому из них положено поесть первым. Птица оказалась наглее и своими действиями спровоцировала драку, передает Day.Az со ссылкой на fishki.net.
Автор запечатлел забавную схватку питомцев за лакомство на видео.
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