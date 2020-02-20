Бобровые плотины могут очищать водоемы, сокращать масштабы паводков и создавать благоприятную среду для рыб и амфибий. К таким выводам пришли ученые из Эксетерского университета (Великобритания), в течение 5 лет наблюдавшие за этими животными. Об этом пишет Guardian со ссылкой на доклад биологов, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Бобры в Британии исчезли около 400 лет назад. Ученые хотят вернуть их в дикую природу острова и для этого с 2015 года наблюдают за животными, которые обитают на реке Оттер на юге Британии. По итогам своей работы ученые выпустили доклад, на основе которого правительство страны должно сделать вывод, нужно ли вновь заселить бобрами реки острова.

"Пять лет исследований показали, что положительные последствия от бобров перевешивают отрицательные", - рассказал руководитель исследования Ричард Брейзер.

За пять лет грызуны соорудили в верховьях реки 6 плотин недалеко от страдающей от паводков деревни Ист Бадли. Эти дамбы сократили пиковый уровень подъема воды. По данным исследователей, в прудах, которые появились благодаря бобровым плотинам, рыбы было на 37% больше, чем на других участках реки. Богатые рыбой запруды бобров привлекали большое количество птиц и насекомых, а также амфибий и полевок.

Ученые считают, что возвращение бобров сыграло бы важную роль в восстановлении местных экосистем. Однако одновременно нужно поддерживать и фермерам, владения которых могут пострадать от этих животных. Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании решило продлить наблюдение за бобрами до сентября, а затем решить, могут ли эти животные остаться в Девоне.