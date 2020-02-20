Маленькие дети практически каждый день сталкиваются с интересными явлениями этого мира, которые могут их сильно удивить, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

А этот малыш, живущий в Нью-Джерси (США), увидел нечто, что способно поразить и взрослого человека - приготовление пищи на японской печи хибати.

Когда повар ресторана разжёг огонь, младенец широко раскрыл глаза, заворожившись таким зрелищем. Складывается впечатление, что ребёнок не уверен - то ли ему нужно испугаться и разрыдаться, то ли захлопать от восторга в ладоши. Остаётся надеяться, что главный герой забавного видеоролика всё-таки принял правильное решение и осознал, что в экзотическом кулинарном процессе нет ничего такого уж страшного.

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