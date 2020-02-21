Ученые из Университета Любека в Германии назвали лучший способ сбросить лишние килограммы.

По мнению специалистов, рецепт похудения проще, чем кажется. Это показали результаты исследования, которое подробно опубликовано в издании Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

В исследовании приняли участие 16 мужчин. Те из них, кто много ел с утра и минимально - вечером, показали высокие результаты. Дело в том, что плотный завтрак увеличивает способность организма добывать энергию путем переваривания продуктов питания и использования внутренних запасов полезных веществ. Таким образом у испытуемых ускорялся обмен веществ.

Тем временем, низкокалорийный завтрак у испытуемых усиливал тягу к сладкому в течение дня.

Поэтому исследователи пришли к выводу, что лучший способ похудеть - это завтракать плотно, чтобы максимально насытить организм, а на ужин употреблять в пищу что-нибудь легкое. Таким образом можно не только предотвратить ожирение, но и нормализовать уровень сахара в крови.