В Сети набирает популярность видео с псом, который очень любит морскую пену, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

На этих кадрах, опубликованных Daily Mail, можно увидеть, как животное с наслаждением стоит в пене и не убегает, даже когда полностью уходит под нее.

Забавный ролик был снят жителем австралийского города Голд-Кост. Он рассказал, что его пес по кличке Данте очень любит морскую пену и не упускает случая окунуться в нее с головой.

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