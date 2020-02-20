https://news.day.az/unusual/1204854.html Пес-поклонник морской пены стал звездой в Сети - ВИДЕО
Пес-поклонник морской пены стал звездой в Сети - ВИДЕО
В Сети набирает популярность видео с псом, который очень любит морскую пену, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
На этих кадрах, опубликованных Daily Mail, можно увидеть, как животное с наслаждением стоит в пене и не убегает, даже когда полностью уходит под нее.
Забавный ролик был снят жителем австралийского города Голд-Кост. Он рассказал, что его пес по кличке Данте очень любит морскую пену и не упускает случая окунуться в нее с головой.
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