Возраст черепа древнего человека, который найден 60 лет назад в пещере вблизи греческого села Петралона на полуострове Халкидики, оценивается примерно в 200 тыс. лет. Об этом сообщила в интервью информационному порталу GRTimes Евангелия Цукала, профессор геологии и биологии, доктор палеонтологии, директор Музея геологии, палеонтологии и палеоантропологии Университета имени Аристотеля в Салониках, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его словам, найденный в Петралонской пещере в 1960 году череп архантропа (непосредственного предка современных людей - прим. ТАСС) - является одной из самых важных находок палеонтологии и палеоантропологии в Греции. Она продолжает вызывать международный интерес, предоставляя значимую информацию об эволюции доисторического человека.

"Со времени антропологических находок в пещере Петралоны в сентябре 1960 года было многое сказано и написано как о самой пещере, так и о найденном там человеческом черепе, при этом научное сообщество разошлось во мнениях, главным образом, в отношении даты жизни этого человека", - сказала Цукала. Одни ученые считают, что это череп человека, который жил около 700 тыс. назад, а другие - около 200 тыс. лет назад. "Теперь с помощью современных методов его возраст определили как относящийся к периоду около 200 тыс. лет назад, благодаря как изучению морфологических особенностей черепа, так и в сравнении его с находками в других частях планеты", - сказала директор музея.

По ее словам, предположительно, череп принадлежал человеку, которому на момент смерти было 20-25 лет.

Цукала посвятила много лет изучению находок Петралонской пещеры, многие из которых хранятся в музее университета в Салониках, которым она заведует. По словам ученого, важность найденного черепа заключается, в частности, в том, что "он достаточно хорошо сохранился". Цукала отмечает, что как человеческий череп из пещеры Петралоны, так и многие другие сделанные там находки доисторических животных хранятся в Музее геологии, палеонтологии и палеоантропологии Университета имени Аристотеля.

Поразительные находки

Петралонская пещера находится вблизи села Петралона на полуострове Халкидики. Она имеет карстовое происхождение, расположена на западном склоне горы Катсика на высоте примерно 270 метров над уровнем моря. Возле входа в пещеру был открыт Антропологический музей Петралоны.

Пещера обнаружена в мае 1959 года жителем села Петралона Филиппом Kадзаридисом. Она стала всемирно известной после того, как 16 сентября 1960 года другой житель Петралоны Христос Саррияннидис нашел в пещере череп архантропа.

После этого начались археологические и антропологические исследования под руководством профессора антропологии Ариса Пулианоса. Он сделал вывод о том, что обнаруженному черепу архантропу около 700 тыс. лет, поэтому он является древнейшим человеком Европы.

Возле останков доисторического человека были найдены остатки примитивных орудий труда, а также следы очага.

Исследователи нашли в пещере также окаменелые останки львов, гиен, медведей, пантер, слонов, носорогов, оленей, бизонов, а также 25-ти видов птиц, 16-ти видов грызунов и 17-ти видов рукокрылых. Возраст некоторых из них составляет около 5 млн лет.

Длина Петралонской пещеры достигает почти 2 км. Вход представляет собой искусственный тоннель длиной около 100 метров. Температура в пещере остается постоянной на протяжении всего года - 17 градусов по Цельсию.

Петралонская пещера закрыта с прошлого года для экскурсий в связи с началом модернизации ее инфраструктуры в рамках финансируемой Минкультом и местными властями программы развития археологических площадок в греческой области Центральная Македония на 2014-2020 годы.