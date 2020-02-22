Ежемесячно в атмосферу Земли на субсветовой (!) скорости врываются метеоры, преодолевшие межзвёздные бездны. Их разгоняют космические катаклизмы: взрывы сверхновых. Учёные, сделавшие такие удивительные выводы, предлагают способы найти следы космических гостей.

Подробности изложены в научной статье, направленной для публикации в издание Astrophysical Journal, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

В прошлом году Амир Сирадж (Amir Siraj) и Абрахам Лёб (Abraham Loeb) из Гарвардского университета заявили об открытии первого межзвёздного метеора. Теперь те же авторы пошли дальше. В новой работе они анализируют гипотезу, что некоторые из подобных тел входят в атмосферу на скорости в 1% световой.

Какие силы могут разогнать обыкновенный камень до такой степени? Авторы предполагают, что это ударные волны от взрывов сверхновых.

Поясним, что на Земле присутствуют такие тяжёлые элементы, как золото и уран. Они не образуются в звёздах. Специалисты полагают, что подобные атомные ядра синтезируются в основном именно во вспышках сверхновых (хотя существенную роль могут играть и столкновения нейтронных звёзд).

"Известно, что сверхновые выбрасывают значительное количество пыли на субрелятивистских (то есть субсветовых - прим. ред.) скоростях", - рассказывает Сирадж в материале Universe Today.

При этом наблюдатели видят определённые признаки того, что часть этой пыли (хотя и неизвестно, какая именно) отправляется во Вселенную в виде комков миллиметрового или сантиметрового размера.

"Если хотя бы 0,01% [массы] выброса пыли содержится в объектах миллиметрового или большего размера, мы ожидаем, что каждый месяц в атмосфере Земли будет появляться субрелятивистский метеор - на основе частоты вспышек сверхновых в галактике Млечный Путь", - говорит учёный.

Лёб и Сирадж - не единственные специалисты, пришедшие к подобным выводам. Гипотеза о существовании субсветовых метеоров миллиметрового размера и ранее высказывалась несколькими астрономами. В их числе, к слову, был и великий Лайман Спитцер, в честь которого был назван знаменитый космический телескоп.

Почему в таком случае мы ничего не знаем о существовании подобных "гостей"? Потому что, как это ни странно, никогда не стремились узнать.

"Метеоры обычно движутся со скоростью около 0,01% скорости света, - объясняет Сирадж. - Поэтому текущие [методы] поиска настроены на поиск сигналов от объектов, движущихся с такой скоростью".

Тела, летящие в сто раз быстрее, просто ускользают от действующих систем наблюдения, поясняет эксперт.

В связи с этим Сирадж и Лёб задались вопросом, какие явления будут сопровождать контакт подобных торопыг с воздушным океаном планеты. Для этого они разработали модель облака раскалённой плазмы, которое образуется вокруг субсветового метеора из-за трения о воздух.

Учёные выяснили, что о межзвёздном визите землян должна предупредить вспышка света и звуковая ударная волна. Оба явления продолжаются около десятой доли миллисекунды.

При этом они вполне доступны для наблюдения на сегодняшнем технологическом уровне. Так, подходящий оптический детектор размером всего в один квадратный сантиметр (!) способен зафиксировать вспышку от сгорания миллиметрового субсветового метеора. Быстродействующие инфразвуковые микрофоны помогут в обнаружении ударной волны.

По расчётам авторов, глобальная сеть всего из 600 детекторов, охватывающая всё небо, способна улавливать несколько таких событий в год.

Не исключено также, что подобная сеть уже существует. По мнению экспертов, аппаратура, обслуживающая базу данных по метеорам и болидам CNEOS, вполне могла бы справиться с этой задачей.

Другое дело, что результаты наблюдений вспышек и взрывов с интересующими авторов характеристиками... попросту засекречены. Сирадж и Лёб призывают правительство США рассекретить эти данные, чтобы не вынуждать астрономов создавать дублирующую сеть.