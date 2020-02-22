Руководитель крупного фитнес-центра в Мюнхене, спортсмен и персональный тренер Озгюр Гюнес рассказал в интервью Focus о трех заблуждениях, мешающих избавиться от лишнего жира на животе, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Во-первых, многие уверены в том, что употребление углеводов в вечернее время способствует набору лишнего веса. По словам Гюнеса, то, какие продукты в какое время получает организм, не является принципиально важным, поскольку главное для похудения - обеспечить дефицит калорий.

Второй ошибкой, по мнению эксперта, является полный отказ от жиров. Тренер отметил, что употребление определенных жиров, например, из рыбы или орехов, необходимо для нормального метаболизма и потери лишнего веса.

Кроме того, Гюнес развенчал миф о том, что начав усиленно выполнять упражнения для мышц живота, можно быстро получить кубики пресса. Эксперт подчеркнул, что мышцы живота становятся видимыми только тогда, когда процент жира в организме особенно низкий, а этого невозможно добиться без здоровой диеты.