Сегодня звезды гороскопа обещают очень насыщенный эмоциями день. Любые чувства, за исключением чувства меры, на протяжении дня могут буквально зашкаливать. Если хотите обратить на себя внимание и добиться успеха, старайтесь поменьше скромничать. Сегодня скромность - это верный способ стать невидимкой и потерять расположение окружающих. Напротив, не бойтесь быть яркими, смелыми, напористыми, и главное, не преуменьшайте свои заслуги. Сегодня лучше слегка прихвастнуть, чем умолчать о своих достижениях!

Овен

Сегодня день склоняет Овна попробовать что-то новое, касается ли это экстремального вида спорта, получения новых знаний или любви. Если у Овна есть любимый человек, ему стоит провести этот вечер с ним, стараясь отклоняться от привычного сценария. Если же Овен одинок, он будет нараспашку открыт для знакомств и смелых экспериментов! Кроме того, сегодня Овен может отлично проявить себя в творчестве: его правое полушарие будет работать на полную мощность, обеспечивая целым ворохом свежих, нестандартных идей.

Телец

Сегодня у Тельца могут быть большие проблемы с самоорганизацией! Ему будет сложнее, чем обычно, взяться за повседневные дела и выполнять их в привычном темпе. Тельца может отвлекать все вокруг - окружающие, события, собственные навязчивые мысли. Из-за этой рассеянности даже те дела, за которые Телец все-таки возьмется, способны валиться у него из рук. Звезды гороскопа советуют сегодня Тельцу не пытаться переломить ситуацию, а взять небольшой тайм-аут. Ему стоит как следует отдохнуть и развлечься, ну а дела подождут.

Близнецы

Сегодня звезды гороскопа целиком и полностью на стороне Близнецов! Фортуна повернется к ним своим улыбчивым лицом, так что Близнецам стоит приготовиться к приятным сюрпризам. Возможно, Близнецам повезет в любви или они получат деньги, на которые не рассчитывали, а может быть, их порадуют какие-то хорошие новости. Если же Близнецы собираются осуществить план, требующий доли везения, то лучшего дня, чем сегодня, им для этого не найти.

Рак

Сегодня переполнить чашу терпения Рака будет не сложно - она у него меньше чайной ложки! События, на которые в другой день Рак и внимания бы не обратил, сегодня способны вмиг вывести его из себя. Особенно это касается насмешек (даже дружеских), а также критики окружающих. Чтобы в один не очень прекрасный момент эмоции Рака не выплеснулись на чью-то голову, ему стоит их направить в безопасное русло. Самое лучшее - попотеть на беговой дорожке или сходить в бассейн: вода смоет негатив, наполнив Рака безмятежностью.

Лев

Сегодня окружающим трудно ожидать от Льва логичных поступков: практически все, что он делает, будет продиктовано такими железными аргументами, как "хочу" и "не хочу". На протяжении дня Лев будет находиться под властью желаний и внезапных порывов, вплоть до того, что какие-то свои шаги ему и самому нелегко будет объяснить! Чтобы под влиянием сиюминутных эмоций не наделать ошибок, Льву стоит сегодня прислушиваться к предостережениям друзей и родных. Просто поверьте на слово: со стороны им виднее.

Дева

Сегодня Дева может придавать каким-то событиям больше значения, чем они того заслуживают: ее бурные эмоции будут окрашивать все, что происходит вокруг, в контрастные цвета. Восторгаясь и негодуя по любому поводу, Дева будет не самым легким в общении человеком. Кроме того, повышенное внимание она может уделять приметам и совпадениям, придавая им неоправданный вес. Впрочем, звезды гороскопа обещают, что если Дева сегодня удержит свои могучие эмоции под контролем, день обещает быть для нее интересным, насыщенным и ярким!

Весы

Сегодня отличительной чертой гороскопа Весов является то, что они сумеют, если захотят, произвести впечатление на нужных людей! События могут помочь Весам выгодно показать себя перед начальством, коллегами или близким человеком. Для того чтобы этот сценарий осуществился, Весам сегодня достаточно находиться в центре событий. И не стесняться демонстрировать окружающим свои таланты и способности даже в самой непредсказуемой обстановке.

Скорпион

Сегодня Скорпион рискует оказаться против своей воли втянутым в водоворот событий или даже интриг: окружающие будут пытаться им манипулировать, преследуя свои цели. Возможно, Скорпиона попросят принять участие в каком-то событии, сыграв отведенную ему роль. Или же поделятся с ним слухами и догадками для того, чтобы он разнес эту информацию дальше. Так или иначе, звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня держаться в стороне от чужих дел - и чем дальше, тем лучше.

Стрелец

Сегодня Стрельца способен закружить водоворот общения и эмоций! Он будет в приподнятом настроении и способен на неожиданные, импульсивные поступки. Внезапно вспыхнувшие чувства, новые знакомства, погоня за развлечениями, неожиданные решения, флирт - все это сегодня вполне характерно для Стрельца. Звезды гороскопа предупреждают Стрельца о том, что как бы ему ни хотелось расслабиться, не стоит совсем уж терять голову, а вместе с ней и контроль над собой. Иначе есть риск случайно переступить черту, нарушив какие-то моральные запреты.

Козерог

Сегодня Козерог рискует столкнуться с такими не самыми лучшими проявлениями чувств, как жадность или зависть. Возможно, они будут направлены на него, а может, Козерог сам ощутит завистливый укол в чей-то адрес. Чтобы день прошел спокойно, звезды гороскопа советуют Козерогу сегодня избегать встреч с людьми, чьи доходы или успехи выше, чем его собственные. А заодно и стараться не выставлять свои достижения напоказ, чтобы ненароком не вызвать повышенное слюноотделение окружающих.

Водолей

Сегодня практически в любых делах Водолеем будет двигать здоровый азарт! При этом ему не обязательно заключать с друзьями пари или делать ставки на ипподроме (хотя почему бы и нет?). В первую очередь азартность Водолея будет выражаться в его желании кого-то опередить или сделать что-то лучше, чем другие. Соперничество может быть реальным или выдуманным, однако оно будет подстегивать Водолея во всем - в работе, в быту, в любви, делая выше его результаты, а значит, и шансы стать первым!

Рыбы

Сегодня события дня вполне способны поставить Рыб в тупик, поставить перед ними замысловатую задачу или столкнуть с самой настоящей загадкой. Такой уж это день - день тайн, недомолвок и явного превосходства интуиции над логикой. В какие бы секреты Рыбы сегодня ни хотели проникнуть, сделать это с помощью дедукции будет трудно: скорее всего, для правильных выводов у Рыб просто не окажется нужных фактов. Зато этот пробел с лихвой заполнит интуиция - сегодня она будет у Рыб на высоте, делая их невероятно проницательными.