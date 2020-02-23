Соль - самая известная и чаще всего используемая приправа. Но все, как известно, хорошо в меру. Хотя существование человека без соли, по сути, невозможно, ее переизбыток в организме чреват многими проблемами со здоровьем. О том, что делать, для того, чтобы "выгнать" из организма лишнюю соль, рассказывает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Заняться спортом

Выполняя физические упражнения, человек потеет. С потом выводится из организма и лишняя соль. Особенно эффективны в этом плане кардионагрузки: бег, быстрая ходьба, активные прогулки на велосипеде. Правда, не стоит забывать, что во время особенно интенсивных тренировок необходимо пополнять запас жидкости в организме.

Пить больше воды

Если чуть подсоленная пища кажется вам пресной и вы обязательно досаливаете блюда, нужно в течение дня не забывать пить воду. В ней постепенно растворяется лишняя соль и выводится из организма. Правда, слишком усердствовать с потреблением жидкости тоже не стоит. Во всем нужна мера.

Принимать мочегонные средства

Бежать в аптеку за лекарственными препаратами не стоит. На вашей кухне наверняка найдется масса натуральных мочегонных средств. Свекла, листовые овощи, лук, чай и кофе отлично заменят медикаменты. Но и тут следует помнить о мере: мочегонные обладают способностью также вымывать из организма не только соль, но и кальций.