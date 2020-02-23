Эксперты порекомендовали употреблять мучное, сделанное на закваске.

Диетологи составили список видов хлеба, который лучше всего употреблять тем, кто занялся похудением, чтобы снизить риск набора лишних килограммов, передает Day.Az со ссылкой на Рен ТВ.

Эксперты порекомендовали употреблять мучное, сделанное на закваске в связи с тем, что оно имеет низкий гликемический индекс.

Помимо этого, как утверждают диетологи, возникающие в процессе созревания хлебного теста, пробиотики положительно сказываются на пищеварении и работе кишечника.

Также рекомендуется покупать овсяный хлеб без глютена, так как он богат белком и клетчаткой, железом, магнием и витамином В1.

В цельнозерновом хлебе содержится меньше углеводов и калорий, чем в пшеничном и, в то же время, больше витаминов, минералов и пищевых волокон.

Спасти от голода поможет ржаной хлеб, содержащий множество минералов. Помимо этого, он влияет на уровень сахара в крови.

Диетологи также советуют включить в рацион семенной хлеб. Содержащиеся в нем отруби, семена подсолнечника, льна, чиа, сезама, тмина и орехов, насыщают организм клетчаткой, а также полезными жирными кислотами. Помимо этого, они оказывают антиоксидантное и противовоспалительное действие.

В то же время хлеб из пророщенного зерна богат питательными веществами, усваивающимися намного быстрее. В нем присутствуют кальций, магний, фосфор, железо, цинк, витамины А и С, аминокислоты и клетчатка. В хлебе такого вида в три раза больше фолиевой кислоты, нежели в обычном хлебе.