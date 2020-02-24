Депрессия встречается намного чаще, чем может показаться большинству из нас. На самом деле, по данным Американской ассоциации тревожных расстройств и депрессии, около 18 процентов граждан страны страдают тревожными расстройствами, причем примерно 80 процентов из них не обращаются за медицинской помощью.

Многие люди отрицают, что у них депрессия, особенно если не могут придумать конкретную причину, которая могла заставить их чувствовать себя подавленными. Вместо того, чтобы попусту расстраиваться из-за перепадов настроения, которые, казалось бы, не имеют внятных причин, предлагаем вам ознакомиться с девятью основными научно подтвержденными факторами, которые могут вызывать депрессию. Полагаем, что вас ожидают некоторые сюрпризы.

Сезонное расстройство настроения

Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, дефицит солнечного света в зимний период может быть не только спусковым механизмом эмоционального спада - научные исследования подтверждают, что он способен вызывать депрессию. Некоторым из нас в большей степени свойственна чувствительность к солнечному свету, чем другим, и им необходимо прилагать усилия, чтобы сохранить эмоциональный баланс.

Получение достаточного количества солнечного света по утрам играет особенно важную роль, поскольку это способствует синхронизации суточных биоритмов со светлым временем суток, что, в свою очередь, помогает поддерживать регулярный режим сна. Если при вашем ежедневном расписании слишком сложно получать солнечный свет зимой, попробуйте приобрести специальную лампу, предназначенную для имитации воздействия солнечного света на мозг.

В связи с дефицитом солнечного излучения у многих может возникнуть недостаток витамина D. В зимнее время это является одной из предпосылок депрессии. К счастью, эта проблема легко решается с помощью добавок, содержащих витамин D. Если ваши проблемы обусловлены именно этим фактором, вам просто нужна ежедневная таблетка, содержащая этот витамин. Кстати, прием витаминов группы В, особенно фолиевой кислоты и витамина В6, также связан с повышением настроения.

Негативный внутренний диалог

Значительную часть проблемы может составлять негативный внутренний диалог. Часто мы просто не замечаем, насколько беспощадными бываем к самим себе. Мы ругаем себя за малейшие ошибки, а иногда вообще за нейтральные события, происходящие в течение дня. Если бы наши мысли можно было воплотить в некую личность, которая постоянно следовала за нами и произносила вслух то, что мы говорим самим себе в собственных внутренних монологах, вероятно, такой человек нам глубоко неприятен. Однако, поскольку диалог является внутренним, и мы так привыкли к собственному внутреннему голосу, все оскорбления и незаслуженные обиды сходят ему с рук. Попробуйте говорить с собой так, как говорите с лучшим другом, и дайте себе передышку.

Наследственность

Депрессия может быть обусловлена генетикой. Хотя примерно шестьдесят процентов людей, у которых диагностирована депрессия, имеют конкретные причины, связанные с внешними факторами, у остальных сорока процентов можно проследить генетическое происхождение расстройства. Люди, чьи родители, браться или сестры страдают от депрессии, подвержены этому недугу в три раза чаще. Ученые не уверены, связано ли это расстройство, прежде всего, с наследственностью или в основном обусловлено общими факторами окружающей среды и внешним влиянием.

Стресс и волнение

Стресс и волнение являются весьма существенными факторами, способствующими депрессии. Когда мы поглощены негативными и тревожными мыслями, наш мозг находится под давлением, и мы не в состоянии наслаждаться жизнью. В современном мире стрессы носят продолжительный характер и постепенно формируют хронический синдром. Это особенно актуально для тех, кому приходится брать свою работу на дом. Нередко они просто не успевают восстановиться и перегруппироваться, чтобы отразить следующий стресс, что постепенно приводит к нервному истощению.

Аффективное расстройство

Если симптомы депрессии длятся неделями и, кажется, не ослабевают, несмотря на изменение образа жизни и поведения, у вас, возможно, химическое расстройство в мозге. Это ни в коем случае не является вашей виной, и вы не должны противостоять беде в одиночку. Если вы пришли к выводу, что у вас депрессивное расстройство, обратитесь за помощью к квалифицированному врачу. В случае, если ваши подозрения подтвердятся, терапевт может назначить вам лекарство, которое изменит ваше настроение к лучшему.

Колебания гормонального фона

Уровни концентрации определенных гормонов, например, гормонов щитовидной железы, могут повлиять на настроение и вызвать ощущение депрессии. У женщин отклонения гормонального баланса во время менструального цикла также могут вызывать резкие перепады настроения. Некоторые люди более чувствительны к этим изменениям, чем другие, и для них выходом может быть прием гормональных препаратов.

Недостаток социальных или эмоциональных контактов

Человек может ощущать себя подавленным из-за отсутствия социального или эмоционального взаимодействия с другими. Одиночество является одной из самых распространенных причин депрессии. Большинство наших повседневных контактов с коллегами или другими людьми являются поверхностными, ориентированными на конкретные вопросы и недостаточными для восполнения потребности в человеческом общении. Иногда даже те, с кем рядом мы живем и на кого полагаемся в поиске эмоциональной поддержки, отстраняются или отказывают нам в сочувствии, оставляя нас страдать от одиночества. Чтобы заполнить этот вакуум и получить необходимую дозу социального взаимодействия, иногда могут потребоваться особые усилия.

Окружающая среда и образ жизни

Одним из самых главных факторов, вызывающих депрессию, являются окружающая среда и события, происходящие в нашей жизни. Независимо от того, идет ли речь о неприятностях на работе или даже ее утрате, потере близкого человека, переживаниях по поводу разрыва отношений или развода, иногда ситуация находится за пределами нашего контроля. Депрессия - естественная реакция психики на подобные события. Все, что мы можем сделать - это изо всех сил постараться сохранить позитивный взгляд на мир, напоминая себе о том, что все плохое рано или поздно проходит.

Психологическая травма

Депрессия может оказаться реакцией мозга на травму, независимо от того, произошла ли она в недавнем прошлом или много лет назад. Иногда жизненные события - это нечто большее, чем просто повседневные взлеты и падения. В подобны случаях возникает психологическая травма. Это особенно актуально для болезненных событий в детстве, которые могут привести к тому, что развивающийся мозг оказывается в ловушке, зацикливается. Результатом нередко бывает снижение когнитивной гибкости, а это может усложнить борьбу со стрессовыми факторами в будущем. Воздействие психологической травмы может быть отчасти снижено методами психотерапии, и нередко врач может помочь найти корень проблемы, которая вызывает депрессию.