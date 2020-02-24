Любому школьнику известно, что физические упражнения - самый надёжный и короткий путь, чтобы сбросить вес, приобрести хорошую физическую форму. Но существуют еще причины для занятий, кроме вышеназванных. В частности, физические нагрузки способствуют расслаблению ума и тела, и как следствие, снижению стресса.

Но все сказанное относится только к постоянным занятиям. Регулярность - вот тот ключевой момент, без которого все остальное - бестолковая трата времени и который является залогом успеха во всех сферах жизни.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет 20 фактов, которые подтвердят, насколько полезно заниматься спортом, и напомнят, что физические упражнения это самое не дорогостоящее, но вместе с тем самое лучшее занятие, на которое стоит потратить свое время. Итак, заранее наденьте кроссовки и спортивный костюм, потому что никто не сможет удержать вас от пробежки после прочтения.

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Многие отказываются от упражнений из-за возможной необходимости восполнять затраченную энергию. А вот согласно недавним исследованиям, подтвержденных реальными ощущениями живых людей, аппетит после тренировок сильно снижается. Возможно, уставший мозг как бы намекает организму: "Может лучше не поесть лишний раз, чем снова потом трудиться?" Всего лишь час пробежки рысцой - и мозг будет возбуждаться только на низкокалорийные продукты.

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Нет необходимости выделять полдня на занятия спортом. Всего лишь 10 минут в день помогут значительно улучшить работу не только сердечной мышцы, но и всех остальных мышц. Теперь недостаток времени уже не станет веской причиной для отлынивания от тренировок.

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Вода важна. "Тоже мне откровение", - скажете вы. Но уровень дегидратации оказывает сильное влияние на качество исполнения упражнений. А вот и данные: всего лишь 2 % потеря жидкости снижает продуктивность аж на 25%. Поэтому потерю жидкости придется компенсировать увеличением продолжительности занятий, либо просто выпить стакан воды.

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Большинство людей, только мечтающих о подвигах на ниве физкультуры, презрительно относятся к прогулке пешком, считая ее всего лишь веселым времяпрепровождением, по сравнению с настоящими рекордами. Но качество упражнений измеряется не только количеством пота. Если ходьба составляет часть регулярной фитнес-тренировки, то она сможет заставить сердце биться сильнее, мышцы работать активнее и сжигать жир интенсивнее - все то, для чего и предназначена настоящая тренировка. Верьте или нет, ходьба в быстром темпе может сжечь почти столько же калорий, сколько и бег на таком же расстоянии.

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Плавание - отличная форма упражнений, потому что включает в себя как кардио-, так и силовые нагрузки. А на самом деле, плавание при похудении гораздо эффективнее, чем беготня. Километровая пробежка - прекрасное занятие, но заплыв на такое же расстояние гораздо лучше. Поэтому, если вы предпочитаете перемещаться по воде в целях уменьшения веса, то ваш выбор одобряют лучшие ученые.

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Пусть кусают локти феминистки, но мужчины и женщины по-разному теряют вес во время занятий. Даже научные эксперименты показали, что в среднем женщина теряет больше жира, чем средний мужчина во время тренировок. Зато жировые запасы покидают мужчин в основном после тренировки. Другими словами, наука пришла к выводу, что мужчины и женщины сжигают жир и углеводы по-разному.

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Для спортсменов, желающих улучшить свои показатели и достижения, возможно даже при помощи допингов, но желательно без побочных эффектов, есть отличная новость! Кофе содержит кофеин, природный стимулятор, который считается безопасной альтернативой для повышения производительности тренировок. Поэтому согласно проведенным опросам, черный кофе стал одним из самых популярных и эффективных, а главное, легальных, напитков перед тренировкой.

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На что только не пойдут люди с похмелья, чтобы избавиться от жуткой головной боли и тошноты. Среди множества народных средств от похмелья, возможно не самым популярным, но, как обнадеживают ученые, одним из самых эффективных, является занятие спортом. Поэтому не стоит бояться сползти с кровати на пол и попытаться немного вспотеть исключительно в оздоровительных целях.

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Осознание неимоверной полезности упражнения для сердца и влияние на продолжительность жизни уже не оказывает такого стимулирующего эффекта, как раньше. Но эксперты не отчаиваются заставить человечество заниматься спортом, и обещают, что регулярные тренировки очень существенно влияют на качество вашей сексуальной жизни в лучшую сторону. Занимаясь несколько раз в неделю (помним, что на это можно тратить всего 10 минут в день), вы не только улучшите свое здоровье, но и улучшите свою сексуальную жизнь. А согласитесь, что десять минут ночью совершенно неравноценны десяти минутам днем.

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Хотите больше зарплату, добро пожаловать в спортзал. Даже не в качестве тренера. Как уже не единожды доказано, уже через пять минут после интенсивного потения, настроение заметно улучшается. А хорошее настроение всегда сопровождается повышением самооценки и обретением уверенности в себе, что, в свою очередь, может иметь своим следствием высокооплачиваемую работу. Да и в общем, уверенность в себе есть первое условие великих предприятий. Дерзайте!

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Связь физических упражнений с понижением рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний и укреплением позвоночника и улучшением состояния костей давно уже не вызывает сомнений. А вот окончательные выводы, повышают ли упражнения иммунную систему, делать еще преждевременно. Никто не может сказать точно, какие упражнения гарантируют невосприимчивость к определенным заболеваниям. На этот счет существует несколько теорий; однако ни одна из них не доказана и по сей день.

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Тренировки необходимы не только толстякам или профессиональным спортсменам. Каждой женщине также известно, что регулярные упражнения придают здоровый, сияющий вид коже лица, которого не добиться с помощью никаких пластических операций. Согласно научным данным, хорошо пропотеть все равно что сходить в салон красоты. При этом уменьшаются любые воспалительные процессы в организме, регулируется уровень гормонов, важных для состояния кожи, и предотвращается разрушение ферментов свободными радикалами. Во время занятий спортом крошечные капилляры в коже открываются, способствуя притоку крови, и соответственно, поставкам питательных веществ, восстанавливающих нанесенный ущерб от влияния солнца и далеко не экологически стерильной окружающей среды. Эти питательные вещества также увеличивают выработку коллагена, предотвращая появление морщин.

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Из всего вышесказанного ясно, что тренировки очень полезны для души, ума и тела. Кроме этого вы сможете лучше высыпаться по ночам. С полной уверенностью можно утверждать, что те, кто занимаются физической культурой, не имеют проблем с засыпанием вечером и пробуждением по утрам. Если, конечно, вы не решите позаниматься на ночь глядя, тогда качество сна значительно понизится.

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Улучшить память проще, чем кажется на первый взгляд. Навык запоминания развивается так же, как математическое мышление или навык общения на иностранном языке, постоянными упражнениями и решениями конкретных примеров. В научных публикациях Гарвардского университета заявляют, что физические усилия в целом (а не только умственные) также увеличивают выработку клеток, отвечающих за способность к обучению и память.

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Прекрасные новости для чревоугодников. Людям, которые занимаются спортом, голодать строго противопоказано. Им можно и нужно потреблять гораздо больше калорий, чем толстым лежебокам. При этом мышечная масса сжигает в три раза больше энергии, чем аналогичное количество жира. Короче говоря, чем больше мышц у вас есть, тем больше продуктов можно есть и не толстеть.

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Физические упражнения играют важную роль в профилактике, предупреждении и преодолении инсулинорезистентности, преддиабета, гестационного сахарного диабета, диабета 2 типа и всех связанных с диабетом осложнений. Аэробные и силовые тренировки улучшают выработку инсулина и могут помочь в управлении уровнем сахара, липидов и триглицеридов. Для получения стабильного эффекта очень важно, чтобы занятия имели регулярный характер. Поэтому высокоинтенсивные интервальные тренировки должны стать обязательным элементов в распорядке дня для людей с сахарным диабетом 2 типа.

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Еще один интересный факт про хождение: чтобы сделать один маленький шажок, организму человека потребуется усилие 200 мышц.

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Существуют люди, которые занимаются спортом и ходят в тренажерный зал не только, чтобы укрепить дыхательную систему и накачать мышцы, но и просто для поднятия настроения. Этим ненормальным нравится чувствовать себя более энергичными в течение дня, лучше спать ночью, иметь более острую память и чувствовать себя более расслабленными и позитивно настроенными по жизни. Физические упражнения на самом деле являются мощным лекарством от многих распространенных психических расстройств.

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Пенсионеры уверены, что возрастные потери мышечной массы необратимы и поэтому считают любые физические нагрузки бессмысленными. Кроме того, существует заблуждение, что после многих лет бездействия мышцы никогда не смогут поднять даже гантельку. Но при правильном настрое каждый может поставить перед собой цель улучшить свою конституцию. Не важно, насколько престарелым вы являетесь, в любом случае упражнения простимулируют вашу работоспособность и активность еще на долгие годы.

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На беговых дорожках в фильмах часто можно встретить людей в наушниках. Создается впечатление, что музыка - это лучший помощник при тренировках. Но согласно некоторым научным исследованиям, нет никакой разницы между занятиями с музыкальным сопровождением или без. Музыка - это прекрасно, но с таким же успехом вы можете слушать аудиокниги (желательно не юмористические), или мотивирующие лекции.