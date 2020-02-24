Благодаря интернету мир становится всё теснее, и сегодня довольно легко дотянуться почти до чего угодно, независимо от вашего местоположения. Но есть и исключения. Некоторые уникальные вещи и явления встречаются только в одном-единственном месте на всей планете, передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Венерина мухоловка в природе растёт только на побережье Калифорнии.

Индийская гигантская белка заметно отличается от грызунов, которых можно увидеть в соседней роще. Эти белки живут только в Индии. Особи достигают 90 см в длину и обладают ярким окрасом от оранжевого до пурпурного.

Африканские пингвины живут на южном побережье Африки и прилежащих островах. Иногда их называют ослиными пингвинами, потому что издаваемые ими звуки напоминают рёв осла.

Фантастического листохвостого геккона можно повстречать только на Мадагаскаре. Точнее, это место, где следует искать. Найти этого мастера мимикрии вам вряд ли удастся.

Скользящие камни - природный феномен, встречающийся на высохшем дне озёр Калифорнии и Невады. Создаётся впечатление, что камни двигаются сами по себе, оставляя длинные следы. Однако недавно выяснилось, что разгадка кроется в сочетании тонкой плёнки льда и сильного ветра.

Эфиопский Даллол. Этот яркий, похожий на инопланетный, пейзаж лишь здесь результат неорганического окисления (в отличие от остальных мест, где виноваты бактерии и иная жизнь). Бонусный факт: расположенный по соседству заброшенный город - самое жаркое место на планете.

Золотая лягушка (Anomaloglossus beebei) встречается лишь только на одном из горных склонов джунглей Гайаны. Она живет на стволах растений семейства бромелиевых и питается в основном комарами и москитами.

Маколеит - красный минерал, который можно найти лишь в отдалённом уголке шотландского графства Абердиншир, а также, возможно, на всей поверхности Марса. Минерал образуется при выветривании гранита. Некоторые учёные полагают, что именно маколеит придаёт Марсу его красный оттенок.

Новогвинейская поющая собака, известная своими вокальными способностями, обитает в горных местностях Новой Гвинеи. Хотя природная популяция уменьшается, этих редких животных пытаются сохранить в различных зоопарках мира.

Живой смайлик? Паук с рисунком в виде улыбающегося лица и научным названием Theridion grallator встречается только на Гавайях.

Множество видов гусениц на Гавайях являются плотоядными.

Они притворяются листиками и веточками, чтобы потом при помощи щупалец схватить ничего не подозревающих насекомых.

Ризантелла Гарднера или Западная подземная орхидея, встречающаяся только в Западной Австралии, растёт и цветёт под землёй. Этот редкий подземный цветок не имеет зелёных частей, и вынужден добывать жизненные соки, заимствуя их у других растений.

Поскольку вид очень редок, и его очень трудно обнаружить, места его произрастания держатся в секрете.

Морская игуана - единственная ящерица на планете, способная плавать в океане. Животное может задерживать дыхание до 60 минут. Эти редкие существа попадаются только на Галапагосских островах.

Это Непентес Аттенборо - растение, питающееся грызунами. К счастью, оно растёт лишь на склонах единственной горы на Филиппинах. Возможно, именно любовь к небольшим зверушкам вроде землероек позволила им выжить в этой скалистой местности.

Ящерица молох. Молох способен впитывать воду чешуйками с любой части своего тела. Сзади на шее у него имеется вырост, напоминающий фальшивую голову, чтобы обманывать хищников. Встречается только в пустынных районах Австралии.