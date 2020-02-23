Нумеро-психолог Елена Солнечная рассказала в интервью радио Sputnik о том, как выбрать правильную дату для свадьбы, и почему число имеет значение, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По мнению психолога, многие пары выбирают "красивую" дату, не задумываясь о ее значении, но каждое такое число отражает то, что заложено внутри партнеров. Числа несут направляющий характер, поэтому нужно понимать, что они отражают.

"Каждый месяц имеет свою структуру, в этой структуре цифры 2,4,6 и 8 означают женское, двойственное начало. Самое важное значение этих чисел - интуитивное. 1,3,5,7,9 - это логические цифры, мужское начало. Они несут материальное, ресурсное значение", - пояснила Солнечная. Эти числа направляют человека на конкретную задачу, отметила эксперт.

Также она отметила важность времени года. Весной играют свадьбы пары, которые хотят быть активными и заряжать друг друга. Летом - партнеры с равными возможностями, усиливающими друг друга. Осенью - те, кто хочет большую семью, потому что это время связывается с плодородием. Зимой - заключаются кармические браки, когда молодые хотят обратиться к своим прошлым жизням.