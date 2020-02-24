Про сегодняшний гороскоп можно сказать поговоркой: "Ум и сердце не в ладу". Не ждите ни от себя, ни от окружающих особой последовательности. Противоречивость дня может выражаться в том, что логика будет вести вас в одну сторону, а эмоции - прямо в противоположную. Из-за этого возможны переживания, метания из стороны в сторону, импульсивные поступки и нервозность в отношениях с окружающими. Зато день хорош для творчества и интеллектуальных озарений!

Овен

Сегодня Овна ожидает насыщенный эмоциями день - причем, в основном, эмоциями приятными. Ситуация может порадовать его какими-то событиями или же ожиданием их. Возможно, начальство пообещает Овну продвижение в карьере, его чем-то порадуют близкие или его ждут какие-то другие заманчивые бонусы. Окрыленный надеждами и перспективами, он может сегодня весь день находиться в состоянии приятного возбуждения. Однако, несмотря на все плюсы, эмоции будут отвлекать Овна от запланированных дел.

Телец

Сегодня звезды гороскопа советуют Тельцу чаще прислушиваться к голосу своей интуиции: она не подведет! День предоставляет ему хороший шанс получить выгоду или сделать шаг вверх по карьерной лестнице. Но воспользоваться этим шансом Телец сможет, только если будет принимать решения сердцем, а не головой. Дело в том, что для логических выводов у Тельца сегодня может не оказаться нужной информации, а вот его подсознание будет на высоте, давая ему на удивление дельные и прибыльные советы.

Близнецы

Лучшим, что Близнецы могут сделать, это открыть в своей жизни новую страницу. Звезды гороскопа советуют им поискать новые пути для решения привычных проблем, а заодно и внести в свои будни свежую струю. Возможно, для этого Близнецам потребуется по-новому расставить мебель в доме, разработать свежую стратегию в делах или обновить свой гардероб. Сделав это сегодня, Близнецы могут рассчитывать на многообещающий результат.

Рак

Рака может ждать неожиданное известие, которое внесет коррективы в его планы. Возможно, эта новость имеет отношение к личной жизни Рака, а может, она связана с какими-то событиями в его делах. Так или иначе, Раку придется пересмотреть свой первоначальный график. Не исключено, что немало времени сегодня у него уйдет на обсуждение или обдумывание новостей, поэтому Раку нелегко будет выполнить все, что он изначально планировал.

Лев

Сегодня для Льва - день решительных действий! Чтобы выиграть бой, в него сначала надо вступить, и это подходящее время для того, чтобы начать битву, если она уже назрела. Звезды гороскопа наделяют Льва целеустремленностью, отвагой, умением давать отпор и жестко стоять на своем. Благодаря бойцовским качествам, Лев сегодня не только способен пойти вразрез мнению окружающих, но и отстоять свою точку зрения и в результате - одержать победу.

Дева

Дева может испытывать сомнения и колебания по любому вопросу. Даже в мелочах Деве будет трудно прийти к решению, так что она просто предпочтет отложить вопрос на потом или же переложить на чьи-нибудь плечи. Зато у неуверенности есть и другая сторона: Дева не станет действовать необдуманно. Благодаря этому вероятность ошибок в делах сегодня у осторожной Девы близка к абсолютному нулю.

Весы

Ситуация может потребовать от Весов взяться за те дела, которые они уже давно откладывали в долгий ящик. Возможно, они просто не знали, как к ним подступиться! Если же они не начнут делать их сегодня, то, не исключено, не смогут разделаться уже никогда. Так что не стоит искать оправдания бездействию и лени - ничто так не мешает продвижению вперед, как накопившиеся завалы. Расправившись с ними, Весы избавятся от гирь на своих ногах!

Скорпион

Сегодня, за что бы Скорпион ни взялся, его таланты будет трудно не заметить и не оценить! Он способен отлично справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно сильное впечатление ему удастся произвести сегодня на тех, с кем Скорпион до этого знаком не был. Поэтому если ему предстоят встречи с новыми людьми или деловые переговоры - лучшего дня для этого ему не найти!

Стрелец

Стрелец может испытывать затруднения в общении с людьми - друзьями, близкими, коллегами по работе. Если ситуация потребует изложить перед ними свою идею или план, Стрелец способен почувствовать неуверенность и неловкость. Однако объективных причин для опасений у него нет: сегодня окружающие настроены к Стрельцу благосклонно, и если он захочет, то вполне способен донести до них свои мысли.

Козерог

Звезды гороскопа советуют Козерогу отправиться в творческий полет. Ему достаточно лишь захотеть, чтобы стать генератором нестандартных идей! Для этого Козерогу не обязательно быть художником или писателем: в любом деле, где требуется креативный подход, он сумеет сегодня проявить себя на "отлично". А вот в отношении точных наук ситуация будет обратной, так что если работа Козерога связана, например, с бухгалтерией, ему лучше заняться продумыванием стратегии, а не подсчетом нулей.

Водолей

Водолею следует быть аккуратнее с деньгами - не важно, его собственный это кошелек или нет. День склоняет его к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам. Благодаря такому расточительному настрою, Водолею сегодня гораздо легче потерять, чем приобрести. А это значит, ему следует в этот день держаться подальше от денег и всего, что связано с ними.

Рыбы

За что бы Рыбы ни взялись, они будут схватывать все на лету! Их мозг обещает работать четко, как компьютер, благодаря чему Рыбы способны не только оценить чужие идеи, но и произвести на свет пару-тройку собственных. В любых делах, в которых Рыбы сегодня примут участие, они просчитают все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет им действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал!