Так называемое "Мертвое море" широко известно благодаря различным акциям, нацеленным на привлечение туристов. Каждый, кто посещал Израиль или Иорданию задавался вопросом о посещении такого чуда природы, которое является одним из самых соленых озер. Особо привлекательными кажутся такие факты, как возможность лежать на поверхности Мертвого моря, а также некоторые лечебные эффекты водоема. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает о другом озере, которое по "мертвости" превосходит туристический объект.

Речь идет о сицилийском озере Смерти и такое название, конечно же, дано не просто так. Дело в том, что на дне водоема находятся активные природные источники серной кислоты. Вокруг озера не растут растения, не живут никакие организмы. По некоторой информации, если человек опустит в водоем руку, то почувствует жжение, а кожа покроется волдырями и ожогами.

Озеро Смерти растворяет любую форму жизни, а вдыхание паров серной кислоты чревато для здоровья, что делает чудо природы опасным для посещения туристами.

В интернете достаточно статей с подобной информацией, однако есть и вполне логичное опровержение, доказывающее, что на самом деле сицилийское озеро является страшилкой, передающейся из уст в уста. Это подтверждается тем, что местные жители никогда не слышали о существовании кислотного водоема, а распространяющиеся фотографии относятся к Хроматическому источнику в США.

Также существуют другие фотографии, сделанные вулканологом Гаэтано Понте, который отправился исследовать водоем Lago di Naftia. Особенность озера в том, что оно было крупнейшим природным источником углекислого газа в Европе. А вот о серной кислоте речи даже не идет. Как можно заметить на фото, флоре и фауне водоем никак не вредит.

Фото датировано 1888 годом.