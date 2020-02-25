Если вы приверженец здорового питания и считаете, что сахару в вашем доме не место, вы ошибаетесь. Этот продукт может принести довольно много пользы. Правда, если использовать его не в кулинарии, а в быту. О том, как решить некоторые бытовые проблемы с помощью сахара, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Удалить с одежды пятна от травы

Летом многие мамы сталкиваются с этой проблемой. Иногда с ней с трудом справляются даже дорогие средства. А вот сахар легко выручит вас и вновь сделает вещь чистой. Нужно лишь смешать сахар с водой до консистенции густой кашицы, ненести ее на пятна и оставить примерно на час. Затем смесь следует тщательно смыть и постирать вещь.

Очистить кофемолку

Даже если вы измельчаете в кофемолке только кофейные зерна, ее лезвия необходимо периодически чистить. Если же под ножи кухонного прибора попадают и другие продукты (например, орехи), то делать это нужно после каждого использования. Но, как правило. кофемолку нельзя мыть водой, а простая очистка бумажной салфеткой не может полностью удалить все крупинки продуктов. На помощь в этом случае придет обычный сахарный песок.

Достаточно засыпать в кофемолку примерно полстакана сахара и включить прибор. Сахар при перемалывании легко очистит лезвия от остатков продуктов.

Быстрое заживление ран

Глубокие раны, порезы и ожоги вполне можно "лечить" сахаром. Дело в том, что сахар отлично впитывает влагу, которая является благоприятной средой развития различных бактерий.

Скраб для тела

Ваша кожа скажет спасибо, если вы станете баловать себя хотя бы раз в неделб сахарным скрабом. Сахар отлично отшелушивает омертвевшие клетки кожи, очищая ее и выравнивая. Кстати, сахар можно смешать, например, с бананом и оливковым маслом, таким образом вы дополнительно увлажните кожу.