Что может быть более хрупким, чем яичная скорлупа? На первый взгляд, может показаться, что ничего. Но если попробовать раздавить яйцо, сжав его в кулаке, вряд ли получится это сделать. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему так происходит.

Чем меньше яйцо и крупнее кулак, тем "прочнее" будет скорлупа. Оказывается, сила, с которой человек будет сжимать яйцо, равномерно распределяется по всей поверхности скорлупы. Если верить школьному курсу физики, а не верить у нас нет никаких оснований, то в этом случае сила будет уменьшаться в каждой точке ее приложения. Этого будет недостаточно для того, чтобы скорлупа треснула.

Однако есть маленькая хитрость: чтобы раздавить яйцо, нужно всего лишь перераспределить давление между пальцами и сильнее давить, например, большим, указательным и средним пальцами. Еще проще раздавить яйцо, используя всего лишь два пальца. Здесь все зависит от силы самого человека, а коварная скорлупа просто не сможет сопротивляться.