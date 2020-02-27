Многие слышали выражение "тянуть кота за хвост", обычно оно звучит в адрес медлительных и ленивых людей, которые никак не могут приступить или завершить начатое дело. Однако тянуть кота за хвост нельзя и в буквальном смысле. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, почему лучше не трогать кошачьи хвосты.

Хвост выполняет важные функции: регулирует равновесие, позволяет правильно приземляться при падении и служит средством общения с другими котами и даже людьми. Кошачий хвост является продолжением позвоночника, причем первые 5-8 позвонков хвоста абсолютно идентичны основным. Малейшая травма хвоста причиняет кошачьим нестерпимую боль, в хвосте сосредоточено множество нервных окончаний.

Существует поверье, если дергать кошку за хвост, она начнет гадить. Это не просто примета, предостерегающая от грубого обращения с животными. Если повредить нервные окончания, расположенные в хвосте, кошка действительно может потерять контроль над нижней частью тела, в том числе начать неожиданно испражняться в самых неподходящих местах. Это происходит не потому, что кошка мстит, а потому, что не может себя проконтролировать. В самом худшем случае у кошки могут отказать задние конечности.