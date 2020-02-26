Кто бы мог подумать, что американский остров, который ныне является историческим ядром Нью-Йорка, был когда-то куплен за $24? Необходимо уточнить: в качестве оплаты все же не использовались деньги. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает об одном из самых выгодных вложений средств.

Легендарная купля-продажа Манхэттена состоялась в 1626 году, когда голландец Питер Минуит приобрел у коренных жителей острова их территорию за несколько вещей, чья совокупная стоимость составляла $24. Учитывая инфляцию, стоимость Манхэттена равняется $500-700. А вот с учетом всего, что удалось создать на острове, его стоимость приблизительно равна 50 млрд долларов.

До 1664 года выкупленный у индейцев остров входил в состав голландской колонии, называющейся Новые Нидерланды. Изменения принесли вместе с собой англичане во главе с первым британским колониальным губернатором Ричардом Николсом. В итоге, городу Новый Амстердам досталось название Нью-Йорк.