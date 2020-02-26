О вреде вечернего приема пищи слагают целые легенды, подкрепленные страшилками об ужасных пагубных последствиях. На деле же все выглядит совсем иначе. Day.Az со ссылкой на Рамблер объясняет, почему не нужно бояться позднего ужина.

В первую очередь, нужно отметить, что прием пищи зависит от графика и образа жизни.

Естественно, что для человека, который просыпается в 5 утра, будет правильным поужинать в 17 часов, а те, кто привык ложиться после полуночи, могут покушать и в 22 часа. По мнению диетологов, между последним приемом пищи и сном должно пройти три часа, за которые еда успеет перевариться.

Другие специалисты советуют устраивать поздно ночью легкий перекус, в который могут войти: яйцо вкрутую, немного орехов, йогурт без сахара, овощи. Врачи-диетологи отмечают, что еда должна содержать много белка.

В пользу того, что поздний прием пищи не приводит к ожирению, говорит отсутствие каких-либо результатов научных изысканий по данной теме. Даже наоборот: контролируемые исследования склоняются в пользу того, что поздний ужин позволяет меньше набирать вес. Об этом говорится в исследовании, опубликованном на сайте Национального центра биотехнологической информации.

Само же происхождение известного мифа относится к путанице во взаимосвязи между индексом массы тела и калориями, поглощенными во время ужина. В одном исследовании приводилось доказательство, что любители пободрствовать ночью поглощали в среднем на 248 избыточных калорий в день больше, чем те, кто привык питаться правильно. Что же касается ожирения, то здесь важную роль играет образ жизни: сбои в приеме пищи, недостаток сна и сидячая работа являются теми факторами, совокупность которых как раз-таки провоцирует ожирение.