Международная группа ученых из Финляндии и США провела исследования и выяснила, какой возраст для мужчин и женщин может считаться самым опасным. Специалисты проанализировали десятки тысяч историй болезни и сопоставили со статистикой смертности от наиболее серьезных заболеваний, в том числе сердечно-сосудистых, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По данным исследования, для мужчин риски повышаются в сорок лет, в этом возрасте рекомендуется пересмотреть свои привычки, отказавшись от вредных, отрегулировать питание и заняться наконец физкультурой.

Женщины вступают в опасный возраст на десять лет раньше мужчин. Первые серьезные изменения начинаются после 30 лет. Это значит, что женщинам нужно начинать следить за своим здоровьем гораздо раньше, в первую очередь избегать всевозможных стрессов и лечить депрессию.