Большинство из нас смотрит на алкогольные напитки как на непременный атрибут праздника. Однако некоторые алкогольные напитки стоят столько, что заслуживают более серьезного отношения.

Существуют алкогольные напитки настолько дорогие, что проще купить автомобиль или даже квартиру. Зачастую эти напитки принадлежат очень состоятельным людям, которые относятся к ним совсем иначе, чем привычно для простых людей.

Ниже Day.Az со ссылкой на Вести расскажет о 7 самых дорогих алкогольных напитках в мире.

7. Château d'Yquem 1811 года

Дорогое вино подается в элитных ресторанах. Богатые люди готовы потратить на него много денег, чтобы впечатлить своих друзей или коллег. Так, бутылка вина Château d'Yquem 1811 года будет стоить $130 000. Это сладкое вино было создано во время Наполеоновских войн. Оно считается самым дорогим вином в мире.

6. Croizet Cognac 1858 года

Этот коньяк - еще один легендарный напиток, который намекает на то, что история напитка так же важна, как и его вкус. Коньяк изготовлен из единственного урожая 1858 года. Этот коньяк высоко ценится специалистами и коллекционерами по всему миру. Она бутылка напитка стоит $150 000.

5. Armand de Brignac Midas

Шампанское Armand de Brignac стоимостью $215 000 за бутылку изготовлено по секретному рецепту. Кроме того, высокая цена также связана с тем, что напиток продается в огромной золотой бутылке. Это самое дорогое шампанское в мире.

4. Dalmore 62

Шотландский виски популярен во всем мире, и Dalmore 62 не исключение. Этот винтажный виски стоит $250 000 за бутылку. В мире насчитывается всего 12 таких бутылок. Таким образом, покупатель получает один из самых эксклюзивных напитков в мире.с

3. Diva Vodka

Если напиток называется "Diva", то было бы странно получить что-то банальное. Однако в данном случае покупатели не бывают разочарованы. Стоимость одной бутылки - $1 000 000.

2. Коньяк Henri IV Dudognon Heritage Cognac

Бутылка этого коньяка выглядит так, как будто ее только что достали из средневекового подвала королевского замка. Коньяк Henri IV Dudognon Heritage Cognac - это синоним успеха. Очень немногие могут позволить себе попробовать этот напиток. Его стоимость - $2 000 000.

1. Tequila Ley.925

Многие относятся к текиле как к напитку, который можно пить, лежа на пляже где-нибудь на берегу океана. Поэтому они с удивлением узнают о том, что именно текила стала самым дорогим алкогольным напитком в мире. Дорогая бутылка с 6 000 бриллиантов также добавляет стоимость напитку. В целом, бутылка текилы стоит $3 500 000. Пока никто не решился купить Tequila Ley.925 из-за высокой цены, однако покупатель, несомненно, получит самый эксклюзивный и необычный напиток в мире.