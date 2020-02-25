Ученые из университетов в Остине (США, Техас) и Ланкастере (Великобритания) с помощью современного текстового анализа изучили работы писателя Эдгара Аллана По и раскрыли тайну его смерти. Эксперты предполагают, что он не был самоубийцей. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я думаю, что он действительно впал в депрессию к концу своей жизни, но не убивал себя", - прокомментировал психолог Райан Бойд из университета Ланкастера.

Эксперты исследовали рассказы и стихи писателя, после чего установили, что он широко использовал в своих произведениях слова с негативными эмоциями ("плохой", "грустный", "злой") и местоимения от первого лица ("я", "мой"), когда в его жизни происходили тяжелые события (например, смерть родителей и жены).

Предыдущие исследования доказали, что со временем такие языковые "маркеры" могут усиливаться - они показывают, что человек близок к совершению самоубийства. Но в случае Эдгара По ученые обнаружили, эти слова, наоборот, не проявлялись в последний год жизни писателя.

Эдгар Аллан По был найден в бреду и беспамятстве 3 октября 1849 года на одной из улиц Балтимора (США). Спустя четыре дня он скончался в больнице в возрасте 40 лет.

Биографы и ученые склоняются к тому, что причиной смерти писателя могли стать последствия алкогольной зависимости, опухоль мозга, сифилис, диабет или другое заболевание - к сожалению, все записи и документы были утеряны.