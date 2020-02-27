Японское подразделение компании IBM разработало робота-поводыря, с помощью которого людям с нарушениями зрения будет гораздо легче передвигаться. Своим внешним видом робот напоминает чемодан с выдвижной ручкой, а для ориентирования в пространстве он использует алгоритмы искусственного интеллекта. Об этом пишет японская газета "Асахи симбун", передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Робот оснащен 3D-сенсором, вычислительным модулем, который управляет всеми этими компонентами, а также моторчиками для колес и аккумуляторами. Благодаря этим устройствам, а также камере, которую владелец должен носить на себе, "умный чемодан" позволяет людям с нарушениями зрения безопасно ходить как по улицам, так и в помещениях.

О препятствиях на пути робот предупреждает с помощью осязательных сигналов, которые передаются на специальное носимое устройство. Кроме того, робот "рассказывает" владельцу информацию о кафе, магазинах и других заведениях неподалеку. Робот также умеет составлять оптимальный маршрут, используя геолокацию человека и онлайн-карты.

Идея устройства пришла к одной из сотрудниц компании, Тиэко Асакава, у которой тоже есть проблемы со зрением, во время заграничной командировки. Она шла по улице, толкая свой чемодан впереди себя. Тогда она подумала, что "умный чемодан", который сканировал бы окрестности на предмет опасностей и препятствий, мог бы помочь незрячим безопасно перемещаться без сопровождения.

"Для незрячих людей невозможно в одиночку гулять по городу и чувствовать себя свободно и безопасно. Я хочу сделать так, чтобы это стало возможно", - рассказала Асакава.

Начать публичные испытания робота IBM и ее партнеры планируют в июне 2020 года. Сначала подобные роботы планируется использовать внутри помещений, а затем их планируют доработать для использования снаружи.