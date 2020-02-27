Обучающийся охоте детеныш гепарда покорил Сеть, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Видео, на котором котенок пытается подкараулить предполагаемую жертву, опубликовал сотрудник лесной службы Индии на своей странице в Twitter.

За два дня видео собрало почти три тысячи просмотров и множество комментариев.

"Котенок еще не избавился от "детского наряда" - белой мантии на спине, но уже учится незаметно подкрадываться к добыче", - отметил один из пользователей Сети.

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