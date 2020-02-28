Питание человека напрямую связано со старением и изнашиванием организма. Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, есть целый список продуктов, которые, по мнению специалистов, катализируют разрушительные процессы в организме.

Сладкое увядание

Особенно важно с годами следить за потреблением сладкого, потому как при переизбытке глюкозы создается комфортная среда для развития хронических и даже онкологических заболеваний.

Колбасная старость

Чрезмерное увлечение колбасой не принесет организму пользы. Исследования показали, что нитраты и нитриты, которые используют при производстве колбас и сарделек, преобразуются в организме в свободные радикалы и ведут к изменению в ДНК клеток и их окислению. Это все негативно сказывается и на качестве кожи.

Высокий индекс

Ученые уже доказали связь раннего старения с употреблением продуктов с высоким гликемическим индексом. Это хлеб, макароны и другие продукты, в составе которых есть "быстрые углеводы", резко поднимающие уровень сахара в крови. Такие скачки также вредны для здоровья организма и часто сказываются на коже человека.

Полуфабрикаты и соль

Готовые блюда, которые "стоит только разогреть", часто содержат большое количество соли, которая приводит к отекам и ухудшению состояния кожи. Да и в составе полуфабрикатов нет практически ничего, что было бы полезным для человека.

Сразу в мусор

О вреде маргарина многие говорят уже давно. Важно понимать, что этот продукт буквально напичкан трансжирами, увеличивающими риск развития серьезных заболеваний. Ко всему прочему, маргарин еще и может способствовать нарушению водного баланса в организме, что в итоге приведет к обезвоживанию, старению органов и появлению морщин.