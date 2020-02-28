Летом 2019 года международная команда археологов изучала в Турции крупное поселение бронзового и железного веков. В один из дней к учёным обратился местный фермер, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Он рассказал, что несколько месяцев назад обнаружил большой камень со странными надписями, который был наполовину погружён в оросительный канал.

"Мы бросились туда и увидели, что [камень] всё ещё торчал из воды, поэтому мы прыгнули прямо в канал, - вспоминает соавтор работы археолог Джеймс Осборн (James Osborne) из Чикагского университета. - Сразу стало ясно, что камень был древним, и мы узнали лувийский язык, который использовался в бронзовом и железном веках в этом районе".

Фермер любезно предоставил археологам трактор, чтобы вытащить тяжёлый каменный блок из канала.

В итоге случайная находка привела к громкому открытию. Иероглифические надписи на стеле указывали на существование древнего города, которым в конце восьмого века до нашей эры правил царь по имени Хартапу.

"Мы понятия не имели об этом царстве, - признаётся Осборн. - В одно мгновение у нас появилась новая информация о Ближнем Востоке железного века".

Надпись на стеле гласила, что именно Хартапу победил правителя Мидаса и завоевал его царство.

Согласно греческой мифологии, Мидас получил дар превращать в золото всё, к чему бы он ни прикасался. Историки полагают, что в данном случае речь, вероятно, идёт о реальном царе фригийцев, известном как Мита.

"Боги бури предали [противоборствующих] царей его величеству", гласила надпись на стеле.

Специалисты считают, что затерянное царство существовало между девятым и седьмым веками до нашей эры и простиралось примерно на 120 гектаров. В то время это было одно из крупнейших поселений на этой территории.

Название государства остаётся неизвестным, а его столица, вероятно, находилась как раз в том месте, где изначально трудились археологи. Сейчас там располагается гигантский курган - археологический памятник под названием Туркмен-Карахоюк. Команда намерена продолжить раскопки в этом месте.

"Внутри этого кургана будут дворцы, памятники, дома. Эта стела стала изумительной, невероятно удачной находкой, но это только начало", - уверен Осборн.