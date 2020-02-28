Эксперты по этикету напомнили о двух важных правилах, как откидывать спинку кресла в самолете. По их мнению, это поможет избежать конфликтов с теми, кто сидит позади вас.

"Во-первых, опускать спинку нужно только после принятия пищи, когда бортпроводники убрали посуду. Во-вторых, перед этим необходимо всегда предупредить сидящего сзади человека", - рассказывает эксперт по этикету Уильям Хансон в интервью изданию The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Он добавил, что откидывание сиденья - неотъемлемая часть самого процесса перелета, поэтому тем, кому не нравится, лучше не летать. "Садитесь на корабль, езжайте на машине или путешествуйте бизнес-классом", - советует специалист.

Пассажиры, которые откидываются назад вскоре после посадки в самолет, - это тот тип людей, которые способны мгновенно отключиться от всего происходящего вокруг и не испытывать абсолютно никаких эмоций. "Пока они чувствуют себя в порядке, им нет дела до соседей", - резюмирует эксперт по поведению Джуди Д. Джеймс.

К слову, многие авиакомпании самостоятельно пытаются решить эту проблему.

- British Airways решила избавиться от откидывающихся мест на коротких рейсах.

- Delta Air Lines ограничила количество мест, которые позволяют пассажиру опустить спинку.

- Qantas внедряет кресла Premium Economy, которые не просто опускаются назад, а вместе со всем креслом сдвигаются вперед.