О жизненной необходимости правильного питания говорят врачи всех специальностей. Действительно, причинами многих заболеваний, причем не только гастроэнтерологических, чаще всего бывает неправильное питание. Но как же в круговороте этой жизни взять себя в руки и начать все-таки придерживаться нормального рациона? Помогут в этом простые 10 правил. Подробнее о них расскажет гастроэнтеролог, диетолог, эксперт по правильному питанию Ирина Казимир, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Правило №1. Режим питания

Есть надо ежедневно в одно и то же время, как в санатории. В будние дни завтракать можно значительно раньше, чем в выходные. Разумеется, кому-то на работу к 7 утра, кому-то к 10, а кому-то во вторую смену. Это тоже необходимо учитывать в планировании режима питания. Только помните, что завтрак должен составлять около 40% дневного рациона, обед - 30%, полдник - 10% и ужин - 20%. Это примерные цифры.

Правило №2. Разнообразие

Уделите время на придумывание меню на неделю, обязательно привлеките к этому всю семью. Распечатайте или запишите его на бумаге и прикрепите на видном месте (например, на холодильнике). Будет идеально, если все члены семьи будут принимать посильное участие в покупке продуктов и приготовлении. Предпочтительнее отварные и паровые блюда, чем жареные и копченые. Поменьше солите и сахарите.

Правило №3. Овощи и фрукты

На первом месте в здоровом питании должны стоять овощи и фрукты, лучше - местные. Из самых простых овощей (капусты, моркови, свеклы, огурцов, помидоров, редиса) можно приготовить вкуснейшие блюда. Не забывайте про зелень: салат, зеленый лук, щавель, укроп, петрушка, сельдерей, огуречная трава. Обязательно включите больше бобовых в меню.

Из овощей и фруктов еще можно готовить свежевыжатые соки. Лучше их разбавлять 1:1 кипяченой водой.

Правило №4. Вода

Большое внимание следует уделить чистой, очищенной от обилия солей воде. Пусть эти соли остаются на фильтрах, а не загрязняют почки и желчный пузырь в виде "камней". Необходимо достаточное количество воды в рационе, пусть это будет 2-3 литра в день.

Правило №5. Специи

Важны специи (а не соль), усиливающие вкусовые и ароматические свойства пищи. Их можно выращивать на приусадебном участке, а в зимний период - в горшке на подоконнике, вместе с салатом, щавелем и петрушкой. Выбирайте специи на свой вкус. Помните, что одной из самых полезных является куркума.

Правило №6. Кисломолочные продукты

Убедитесь, что йогурты, кефир, сметана были свежими и нежирными. Смотрите на упаковки, чтобы там было указано как можно меньше консервантов. Внимательно изучайте сроки годности. Чем дольше продукт хранится, тем сильнее он обработан "химией".

Правило №7. Каша

Каша - это блюдо для завтрака или гарнир к обеду. Гречка, манка, овсянка, перловка, пшенка... Выбирайте по своему усмотрению. Утром, кстати, можно подсластить кашу медом, вареньем или сухофруктами. Чтобы каша была полезнее, добавляйте в нее отруби, семена льна, чиа, кунжут.

Правило №8. Напитки

Разнообразие полезно и в напитках. На завтрак - компот, на обед - сок, на полдник - кефир, на ужин чай (на каких-нибудь травах) или кисель. Не стоит злоупотреблять утренним кофе и какао. Но 1 чашку в день можно выпить. Готовьте напитки на основе трав: шиповник, барбарис, ревень, мелисса, мята и т.д. В сезон готовьте несладкие морсы из ягод и фруктов.

Правило №9. Мясо и рыба

Не стоит отказываться от этих важных белковых продуктов. Но исключите из рациона жирную свинину, отдайте предпочтения мясу птицы. Обязательно ешьте рыбу. Чем чаще, тем лучше. А вот о магазинных колбасах, сосисках забудьте навсегда.

Правило №10. Салаты

Кладите туда самые любимые овощи и зелень. Только заправляйте их не майонезом или жирной сметаной, а растительным маслом с соком лимона или кефиром.

Правило №11. Еда на работе

Очень важно то, чем питаетесь на работе. Лучше не пользоваться фасфудом или пирожком, купленным возле офиса. Если у вас есть рядом полноценная столовая или кафе - лучше идите туда. Если же нет, то берите еду с собой! Даже бутерброд из черного хлеба с сыром, но без сливочного масла, будет полезнее, чем любой снек из супермаркета.