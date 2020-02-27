Ученые из Кембриджского университета в Великобритании, установили, что на планете K2-18b, которая находится вне Солнечной системы и располагается в 124 световых годах от Земли, могут быть все условия для существования жизни земного типа. Об этом пишет журнал Astrophysical Journal Letters, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

Британские астрофизики уверены, что на K2-18b есть и жидкая вода, и температура, подходящая для появления жизни.

Экзопланета имеет радиус в 2,6 раза больше и массу в 8,6 раз больше, чем у Земли.

Планета была открыта пять лет назад с помощью орбитального телескопа Kepler.

Напомним, что практикант NASA нашел новую экзопланету. Она с кратной орбитой на расстоянии 1300 световых лет от Земли.