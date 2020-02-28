Четвероногие друзья человека очень любят играть со своими хозяевами, но забава, которую придумала для любимицы эта китаянка, смотрится весьма необычно, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Незнакомка ежедневно выходит с собакой на балкон и устраивает с ней зрелищные боксёрские поединки.

И хотя смотрится подобное развлечение временами даже несколько жестковато, драка, конечно же, не настоящая. При этом некоторые зрители отметили, что собака подготовлена чуть лучше, чем хозяйка. Остаётся лишь порадоваться тому, какое взаимопонимание установилось между женщиной и её питомицей, раз они могут размяться с помощью шутливой борьбы.

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