Астрономы не поверили своим глазам, зафиксировав следы взрыва, буквально пробившего скопление галактик насквозь, передает Day.Az со ссылкой на Вести. Ничего подобного учёные ранее не наблюдали.

Достижение описано в научной статье, принятой к публикации в издании Astrophysical Journal. Пока же можно ознакомиться с её препринтом.

Скопление галактик Змееносца находится в 390 миллионах световых лет от Земли. Некоторое время назад исследователи, изучавшие его с помощью рентгеновских телескопов, обнаружили своеобразный туннель в горячем газе (последним заполнено пространство между галактиками). Подобные структуры образуются, когда сверхмассивная чёрная дыра в центре одной из галактик демонстрирует сверхмощную вспышку, и ударная волна буквально выметает газ в окружающий космос.

Однако в данном случае вспышка получалась неправдоподобно мощной. При этом должно было выделиться 5 1061 эрг энергии. Чтобы излучить столько энергии даже за миллиард лет, потребовалось бы порядка триллиона таких звёзд, как Солнце!

Поэтому эксперты отвергли версию о взрывном происхождении "туннеля". И, как оказалось, напрасно.

Авторы нового исследования изучали то же скопление галактик с помощью радиотелескопов на низких частотах (от 72 до 240 мегагерц). Они обнаружили ту же пустоту в газе, заполненную радиоволнами.

"Радиоданные подходят к рентгеновским данным, как рука к перчатке, - сравнивает соавтор нового исследования Максим Маркевич (Maxim Markevitch) из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА. - Это тот самый довод, который убеждает нас, что здесь произошло "извержение" беспрецедентных масштабов".

Авторы сравнивают катастрофу с вулканическим извержением, которое пробивает в вулкане новый кратер. Правда, в данном случае в "кратере" поместилось бы 15 галактик размером с Млечный Путь.

Изученный процесс, впрочем, трудно назвать взрывом в классическом понимании: он продолжался сотни миллионов лет. Но по меркам скоплений галактик, которые практически являются ровесниками Вселенной (а ей 13,8 миллиарда лет), это было очень скоротечное явление. К слову, событие перекрывает предыдущий рекорд по мощности в пять раз.