Специальный аппарат пристыковался к исчерпавшему топливо спутнику связи, чтобы стать его новым двигателем. Подобная операция была осуществлена впервые в истории. Теперь такое продление жизни спутников должно стать регулярным, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Назначение MEV - фактически брать спутники на буксир. Этот аппарат стыкуется со спутником, исчерпавшим запасы топлива, и берёт на себя работу по коррекции его орбиты и ориентации. Это обходится значительно дешевле, чем изготовление и запуск другого такого же спутника.

У инноваторов есть контракт с телекоммуникационной компанией Intelsat, которой принадлежит ни много ни мало 50 спутников. В рамках своих обязательств Northrop Grumman Corporation 9 октября 2019 года впервые запустила своё детище в космос. Миссия получила лаконичное название MEV-1.

Последующие месяцы ушли на то, чтобы аппарат добрался до нужной орбиты и сблизился со спутником Intelsat 901, запущенному 19 лет назад. Последний был выведен из эксплуатации в декабре 2019 года в связи с тем, что у него почти закончилось топливо.

Для стыковки Intelsat 901 был поднят на 180 километров выше геосинхронной орбиты, чтобы не повергать опасности другие аппараты независимо от того, чем закончится беспрецедентная операция.

25 февраля историческая стыковка была успешно завершена. Заметим, что впервые в космосе состыковались два коммерческих аппарата, и впервые предпринимается попытка продлить эксплуатацию спутника, исчерпавшего запасы топлива.

Эти события несколько напоминают драматическую историю начала 1990-х. Тогда спутник Intelsat 603 остался на низкой околоземной орбите из-за того, что третья ступень ракеты-носителя не отделилась от второй. И астронавты шаттла Endeavour буквально руками поставили на спутник связи новый двигатель, чтобы он всё же добрался до целевой орбиты.

Однако эта история, похожая на голливудский блокбастер, была исключением. То, что на днях сделала Northrop Grumman Corporation, как надеются в компании, станет правилом. Больше никаких экстренных мер и рискованных миссий.

Наконец опробована безопасная процедура, не требующая участия астронавтов. И она имеет все шансы стать штатным способом экономии денег для эксплуатирующих спутники фирм.

Сейчас тандем из Intelsat 901 и его "опекуна" подвергается всевозможным проверкам. Если всё пройдёт гладко, то MEV-1 вернёт "клиента" на рабочую орбиту в конце марта.

Согласно контракту, MEV-1 будет управлять движением подопечного в течение пяти лет. Потом он уведёт его на специальную орбиту, предназначенную для космического мусора, и направится к другому спутнику Intelsat, чтобы обслужить и его.

Да, система MEV предназначена для многократных стыковок и расстыковок. При этом она не требует наличия на "партнёре" специальных стыковочных узлов, буквально цепляясь за то, что есть.

Инженеры сделали подобную процедуру безопасной как для "буксира", так и для "ведомого", хотя вряд ли эта задача была простой. Разработчики заявляют, что технология совместима практически со всеми аппаратами, используемыми сегодня на геосинхронной орбите.

Добавим, что на конец 2020 года планируется запуск миссии MEV-2, которая направится к другому спутнику Intelsat, срок эксплуатации которого также подходит к концу.

В Northrop Grumman Corporation заявляют, что пристыковка к спутникам новых двигателей - это только начало. На очереди их дозаправка и ремонт.