Сегодня звезды гороскопа склоняют к здоровому консерватизму и спокойной реализации задуманного. В работе избегайте спонтанных поступков и споров: вам вряд ли удастся кого-либо переубедить. Действуйте медленно, но наверняка, и вы добьетесь успеха. В плане любви день идеально подходит для тех, кто уверен в своих чувствах и не боится говорить друг другу "люблю". Проведите вечер наедине со своим избранником. Ужин при свечах, букет цветов, а также любые другие проявления теплых и крепких чувств сегодня будут особенно кстати.

Овен

Сегодня звезды гороскопа советуют Овну не изобретать велосипед: в конце концов, его уже давно изобрели! Есть какая-то проблема? Прежде чем предложить свой вариант, Овну стоит посмотреть на то, как этот же вопрос до него решали другие. Воспользовавшись чужими идеями, Овен сегодня сэкономит массу времени и сил. Ведь главное - не обладать информацией по любому вопросу, а знать, где найти ее в нужный момент.

Телец

Сегодня Тельцу следует задуматься над укреплением своего авторитета. Обаяние Тельца откроет для него пути к сердцам людей, однако эту симпатию необходимо подкрепить делом. Так что в течение дня Тельцу придется поработать над своим имиджем: взять инициативу в свои руки, озвучить интересную идею или продемонстрировать окружающим какой-нибудь другой свой талант.

Близнецы

Сегодня даже самые простые, рутинные дела у Близнецов могут продвигаться кое-как, со скрипом. И дело не только в том, что Близнецам будет мучительно трудно на них сосредоточиться. Просто то и дело, буквально на пустом месте, у Близнецов могут возникать сбои, а их усилия исправить ситуацию вряд ли дадут результат. Вот почему звезды гороскопа советуют сегодня Близнецам расслабиться и плыть по течению. Итог все равно будет тем же, зато силы и нервы они сберегут.

Рак

Сегодня Рака может буквально распирать от желания поделиться с окружающими какими-то новаторскими идеями и планами. Однако звезды гороскопа предупреждают, что делать это надо постепенно и осторожно. Общественное мнение сначала нужно подготовить, а уже потом шаг за шагом делиться информацией. Иначе есть большая вероятность того, что сегодня слова Рака будут неправильно восприняты, а его идеи не найдут понимания и поддержки даже у родных и друзей.

Лев

Сегодня день Льва пройдет под бумажным флагом! Даже если в обычные дни он тяготится бюрократией и писаниной, сегодня ему следует целый день держать под рукой рабочий блокнот, старательно занося в него все текущие дела и планы. Звезды гороскопа заверяют Льва, что такая деятельность пойдет ему на пользу, более того - он сам будет неосознанно стремиться к ней. Благодаря желанию все упорядочить и разложить по полочкам, сегодня во Льве проснется настоящий бюрократ! Это поможет ему привести в идеальный порядок свои планы, свои мысли и даже свои чувства.

Дева

Сегодня Дева, вполне возможно, захочет в чем-то рискнуть, но звезды гороскопа делать это категорически не советуют: ее представление о происходящем не учитывает каких-то важных факторов. Возможно, Дева не владеет всей информацией или плохо просчитала варианты. А может быть, кто-то из окружающих намеренно дезинформирует ее. Так что главным правилом Девы в делах сегодня должна стать осторожность, а не риск. Решившись на опрометчивый шаг, она потеряет многое.

Весы

Сегодня - тот самый день, когда инициатива Весов может оказаться наказуемой. Или привести к последствиям, которых Весы совсем не ожидали. Другими словами, девиз этого дня простой: "Не умничай, не выделяйся!". Лучше уподобиться хамелеону и слиться с окружающей средой, чем из самых лучших побуждений весь день стараться, предлагать свои идеи, лезть из кожи вон - и оказаться в чем-то виноватым.

Скорпион

Сегодня Скорпиону придется уподобиться герою фильма "Всегда говори "да". Ситуация потребует от него то и дело высказывать свою лояльность, улыбаться и соглашаться! Впрочем, как и в фильме, сегодня согласие Скорпиона будет оказывать на окружающих поистине волшебное действие. Пусть не всегда улыбка Скорпиона будет искренней, а слова - от души, зато выгода, которую Скорпион в итоге получит, окажется самой что ни на есть настоящей!

Стрелец

Сегодня все дела, связанные с наведением и соблюдением порядка, будут даваться Стрельцу легче обычного! Его может бессознательно тянуть к тому, чтобы рассортировать бумаги по полочкам или заполнить скопившиеся квитанции. Не надо противиться этому порыву! Звезды гороскопа советуют Стрельцу сегодня переделать все, на что ему вечно не хватает времени и сил: ответить на письма, сделать уборку, навести порядок в ящиках стола. Расправившись с завалами, Стрелец продвинется далеко вперед.

Козерог

Сегодня - день, когда окружающие будут настроены к Козерогу благосклонно и готовы обсудить самые смелые его предложения. Поэтому если у Козерога есть готовые идеи, которые он не решался озвучить, ему стоит наконец-то произнести их вслух. Не факт, что все его предложения будут приняты на "ура", но сегодня, по крайней мере, есть шанс, что их возьмут на заметку. Козерог может даже попробовать настоять на своем или немного поторговаться - почему бы и нет?

Водолей

Сегодня Водолею следует прислушиваться к советам окружающих - даже если он считает, что совершенно в них не нуждается. Звезды гороскопа обещают, что чужие слова в этот день способны уберечь его от ошибок или же наоборот - натолкнут на ценную идею, которая со временем принесет хорошие плоды. Так что даже если услышанный сегодня совет или мысль исходят от человека, в чьей мудрости Водолей не уверен, ему стоит взять их на заметку. А почему бы и нет? Ведь главное-то - результат.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа советуют Рыбам держать свои идеи (особенно новаторские) при себе. Они вряд ли найдут понимание у окружающих, а вот навредить могут. Самое интересное, что вред может оказаться неожиданным. К примеру, кто-нибудь примет идею Рыб, исказит ее, а Рыбы в итоге будут ответственными за результат. Другими словами, чтобы избежать недоразумений, Рыбам сегодня надо удержаться от соблазна поумничать. Хотя сделать это им будет ой как непросто!