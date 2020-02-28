Даже спустя годы после того, как они были закончены, известные произведения искусства продолжают озадачивать нас. Их странные и неясные подробности вызвали множество спекуляций. Однако благодаря усовершенствованным технологиям мы становимся все ближе к тому, чтобы узнать правду о многих из этих загадочных произведений.

Day.Az со ссылкой на fullpicture.ru делится с вами 8 секретными деталями известных картин, о которых мы думали, что уже знали все.

1. Музыка внутри Тайной Вечери.

Работа Да Винчи известна своими скрытыми значениями и кодами. Компьютерный техник из Италии утверждает, что обнаружил скрытый гимн в "Тайной вечере", поместив музыкальную ноту поверх каждой буханки хлеба. Еще более удивительным является то, что когда эта мелодия воспроизводится, она находится в идеальной музыкальной гармонии.

2. Скрытый автопортрет художника.

Скрывать автопортреты в собственных работах - это не редкость для художников. Иногда, однако, могут пройти годы, прежде чем они будут обнаружены. После дальнейшего анализа эксперты смогли найти этот редкий и уникальный автопортрет самого Караваджо, спрятанный в одной из его самых известных работ. Художник изображен сидящим в графине, рисующим на мольберте.

3. Греческий миф за искусством.

Казалось бы, идиллическая картина Вуда, изображающая пару фермеров, выглядит нормально, пока мы не посмотрим поближе . Брошь женщины - это изображение греческого персонажа Персефона, который был похищен королем преисподней Аидом. Тогда не случайно, что человек держит вилы, подобные тем, которые часто изображают в аиде, которые он держит в классическом искусстве.

4. Воображаемые цветы и растения.

Художники снова и снова удивляют нас тем, насколько подробно они могут вкладывать в свою работу. La Primavera Боттичелли ничем не отличается. На картине изображено 500 известных видов растений, нарисованных с невероятным вниманием к деталям. Тем не менее, существуют также виды, которые продолжают озадачивать экспертов, которые могут быть гибридами существующих или полностью вымышленными.

5. Анатомия в творчестве Микеланджело.

Микеланджело был не только превосходным художником, но и гением анатомии. Его работа "Сотворение Адама" часто была предметом спекуляций из-за того, что мыс Бога напоминал форму человеческого мозга. Хорошо известно, что Микеланджело не был величайшим поклонником церкви своего времени и, возможно, специально добавил такую ​​деталь, чтобы отомстить церкви.

6. 2 лица старого рыбака.

Многие картины могут обмануть глаз зрителя, если смотреть под определенным углом. Работа Старый рыбак Чонтвари Коштки рассказывает историю не одного, а двух разных персонажей, однажды разделенных на две части, и обе стороны отражаются. С одной стороны, кажется, что в молитве находится набожный человек, а с другой - пугающая фигура, напоминающая дьявола, плывущего в штормовом море.

7. Инопланетяне и парящие предметы.

Мадонна со святым Джованнино, без сомнения, одна из самых загадочных картин. Мало того, что эксперты все еще спорят о том, кто нарисовал произведение, но в нем также есть некоторые подозрительно выглядящие детали. Парящий объект на заднем плане с человеком, удивленно смотрящим на него, заставил многих задуматься, верит ли художник в жизнь за пределами Земли.

8. Тайная камея дьявола.

Во время реставрации фресок Джотто в церкви в Ассизи Италии реставраторы сделали неожиданное открытие: они обнаружили лицо, похожее на дьявола, спрятанное в облаках одной из фресок. Эксперты полагают, что Джотто, возможно, нарисовал лицо там для своего собственного развлечения или даже чтобы высмеять кого-то, с кем у него не было хороших отношений.