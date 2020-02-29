Астрономы объявили набор волонтеров для проекта LOFAR Radio Galaxy Zoo - программы по анализу данных с крупнейшей в мире системы радиотелескопов, передает Day.Az со ссылкой на naked-science.ru.

Они проводят сканирование неба в диапазоне низких частот. Основная часть данных, полученных от системы LOFAR, обрабатывается в автоматическом режиме, но некоторые объекты со сложной структурой алгоритмам не по силам.

Из-за этого, к примеру, точность определения положения сверхмассивных черных дыр при помощи компьютерных программ оказывается очень низкой. Дополнительную сложность в процесс анализа источников излучения вносит то, что на разных частотах один объект может выглядеть совершенно по-разному.

К тому же объем информации, которую собирают радиотелескопы, очень велик. Так, первый набор данных системы LOFAR, опубликованный ранее, содержит информацию от 350 тысяч различных источников. Во втором наборе, который готовится сейчас, этих источников будет более четырех миллионов.

Чтобы ускорить обработку информации, ученые из Радиоастрономического института Нидерландов, который руководит проектом LOFAR, объявили набор желающих поучаствовать в анализе информации. В рамках инициативы Radio Galaxy Zoo энтузиасты астрономии сначала пройдут обучение для понимания классификации радиогалактик, а затем получат доступ к информации от телескопов.

Добровольцы будут определять, какие области с интенсивным излучением в радиодиапазоне могут относиться к одному и тому же космическому объекту. Также в их обязанности будет входить сопоставление источников радио- и оптического излучения и поиск препятствий, которые мешают анализу информации (например, отсутствие оптического изображения или артефакты в данных).

Инициатива LOFAR Radio Galaxy Zoo не только поможет ученым быстрее анализировать информацию, полученную с телескопов, но и лучше понять процессы, которые происходят в космических источниках излучения. Кроме того, помощь добровольцев может дать идеи для разработки новых, более эффективных алгоритмов анализа данных, которые смогут справляться с классификацией радиоисточников лучше людей.