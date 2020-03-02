Вряд ли кому-то придет в голову трогать лицо или, например, пойти готовить ужин для семьи, перед этим вымыв унитаз и не помыв после руки. А вот подержав в руках меню, большинство людей спокойно приступает к еде. А ведь к папкам с перечнем блюд прикасается ежедневно огромное количество людей, оставляя на поверхности множество бактерий. От каких еще вещей, которыми мы ежедневно пользуемся, мы не ждем подвоха, рассказывает "Рамблер", передает Day.Az.

Чужие авторучки

Одолжить у кого-то ручку - что в этом такого. Правильно, совершенно ничего. Если после этого вымыть руки. Но признайтесь честно, часто ли вы это делаете? Между тем, на обычной авторучке "живет" огромное количество микробов, которые легко перекочуют на ваши руки.

Дозатор жидкого мыла

Все мы знаем, что в общественных местах пользоваться жидким мылом, которым наполнены специальные устройства, гораздо гигиеничнее, чем кусковым. Однако и в этом случае полностью избежать риска "перехватить" чужие микробы и бактерии не избежать. Дело в том, что насосы, которые позволяют дозировать мыло, - отличное место скопления бактерий. Поэтому, прикасаясь к дозатору, руки следует мыть вдвойне тщательнее.

Сенсорные экраны

Тачскрины - это, безусловно, удобно. Они сейчас буквально везде: банки, кафе, рестораны, аэропорты. И мы прикасаемся к ним, получая билет, заказывая еду, выбирая место в кинотеатре. А сколько людей трогало их до нас? И неизвестно, были ли они здоровы, не посещали ли перед этим уборную... Задумайтесь об этом и вряд ли вы забудете после этого вымыть руки.