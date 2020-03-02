Сегодня гороскоп хорош для того, чтобы как следует заняться накопившимися делами. Звезды будут щедро наполнять вас энергией для того, чтобы решительно и быстро разгрести все старые завалы. Вместе с тем у вас может появиться тяга все упрощать и даже рубить с плеча, что чревато поспешными и необдуманными решениями, вроде предложения расстаться или жить вместе, желания выбросить старую мебель, продать машину и т.д. Даже несмотря на всю возможную обоснованность этих решений, лучше отложить их реализацию на потом, дав себе время все как следует взвесить.

Овен

Сегодня Овен будет подобен Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Овна такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота - благодаря им, он способен сегодня побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: сегодня даже если Овен возьмется за три задачи сразу, он сумеет получить отличный результат!

Телец

Сегодня у Тельца будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды гороскопа советуют Тельцу сегодня использовать этот талант для того, чтобы изящно "разрулить" самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Близнецы

Сегодня Близнецы будут испытывать настоящий прилив энергии и сил! Их решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет их к резкости и безапелляционности, а их решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды гороскопа сегодня советуют Близнецам во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Близнецы не прогадают!

Рак

Сегодня Раку в делах следует быть как можно внимательнее - особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где его хотя бы теоритически может ожидать подвох. День склоняет Рака к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Ракам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью сегодня кто-то воспользуется.

Лев

Сегодня Лев, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп сегодня именно к этому и склоняет Льва. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации - это обогатит Льва новыми знаниями.

Дева

Сегодня звезды гороскопа дают Деве парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем она занимается. Даже если Дева - пылкий энтузиаст своего дела, сегодня ей лучше работать в автоматическом "конвейерном" режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. "Не усложняй!" - девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Девы полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и сегодня - именно такой день.

Весы

Сегодня Весы будут легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Весы смогут без труда улаживать дела, на которые в другое время они потратили бы весь дар своего красноречия - причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Весы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой - и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Скорпион

Сегодня звезды гороскопа обещают Скорпиону отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Его позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Скорпион удивится тому, сколько у него найдется сторонников! Если же он запустит новый проект, его ждут замечательные перспективы. Другими словами, Скорпиону сегодня дается шанс сделать что-то, что заложит основу его будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Стрелец

Сегодня Стрельцу будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Стрельца позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды гороскопа сегодня советуют Стрельцу в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать "на автомате" или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Козерог

Сегодня чуть ли не с самого утра Козерога ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Козерог в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды гороскопа советуют Козерогу действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Водолей

Сегодня залогом успеха в делах Водолея будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Сегодня - день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Водолей действует преимущественно ему на нервы - что ж, почему бы и нет? Зато сегодня Водолей не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.

Рыбы

Сегодня ожидает день, про какие обычно говорят: "Дело спорится". Они будут находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Рыбы вообще не прилагают никаких усилий, однако на самом деле они просто способны сегодня хорошо организовать свое время: второстепенные дела Рыбы отложат в сторону, а важные - спокойно решат в течение дня.