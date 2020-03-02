Сильный снегопад способен парализовать даже самый крупный город за считанные часы - дороги заметает снегом, люди не могут попасть на работу или домой, продукты не могут доставить в магазины, линии электропередач выходят из строя под тяжестью налипшего снега. Где-то коммунальные службы работают лучше, где-то не справляются, но факт остается фактом - несмотря на технологический прогресс, человечество все еще слишком уязвимо перед ударами стихии. Мы собрали 10 сильнейших снегопадов из когда-либо зарегистрированных в мире. Большая часть из них ударяла по американскому континенту.

1. Чикаго, США, 1967 - 58 сантиметров снега

Этот снегопад запомнился как "Снежная буря 67-го". Он ударил по Среднему Западу США от Мичигана до Индианы. Рекорд по уровню выпавшего за сутки снега был зафиксирован в Чикаго, штат Иллинойс. Всего снежная буря унесла жизни 76 человек, 26 из которых были из Чикаго.

2. Онтарио и Квебек, Канада, 1971 - 61 сантиметр снега

Эту бурю прозвали "Восточно-канадская метель 71-го". Снегопад сопровождался сильнейшим ветром, который снижал видимость практически до нуля. Вместе с очень холодной температурой это вызвало смерть 20 человек. Что самое удивительное, жителей провинции Онтарио никто не просил оставаться дома. Но все же снегопад был настолько сильный, что пришлось даже отменить игру местной команды НХЛ Montreal Canadiens, что для местных жителей стало настоящей катастрофой.

3. Бостон, США, 1978 - 69 сантиметров снега

Бостонский снежный шторм начался в самое неподходящее время - в полдень, когда большинство людей уже были на работе или на учебе. Многие оказались заперты в своих машинах. Более того, он случился во время большого прилива, внеся свой вклад в самое суровое наводнение на этой территории. Количество выпавшего снега было рекордным для Бостона - почти 10 сантиметров прибавлялось каждый час. В результате в штатах Массачусетс и Род-Айленд погибло более 100 человек.

4. Район Катскильских гор и Аппалачей, 1993 - 127 сантиметров снега

Его окрестили "штормом века", потому что в марте 1993-го этот шторм завалил снегом самую большую территорию из всех когда-либо известных. Снегопад был от восточной части Канады практически до Карибского побережья, охватив 26 штатов. В некоторых местах шторм сопровождался очень низкой температурой и унес 270 жизней. Даже в таком жарком штате, как Флорида, ощутили заметное похолодание. Если в равнинной местности выпадало порядка 100 сантиметров снега, то в горах его было еще больше.

5. Саратога-Спрингс, США, 1888 - 147 сантиметров снега

"Снежная буря 1888-го" охватила весь северо-восток США, похоронив более 400 человек, включая сотню пропавших в море. Шторм был действительно жесточайшим - с огромным количеством снега, диким ветром, резким похолоданием и лютой метелью. Нью-Йорк был парализован 22-сантиметровым слоем снега, а городок Саратога-Спрингс просто похоронило под полутора метрами снега.

6. Штат Нью-Йорк, США, 2014 - 150 сантиметров снега

Аномально сильный снегопад обрушился на американский штат Нью-Йорк всего месяц назад. По словам администрации штата, за два дня выпала годовая норма осадков. Стихия погубила 6 человек, заблокировала 200 километров автомагистралей, а в аэропорту города Баффало пришлось отменить 40 процентов рейсов.

7. Лхюндзе, Тибет, 2008 - 182 сантиметра снега

Несмотря на то что Тибет - место, где довольно прохладно из-за высоты, обычно здесь не выпадает много снега. Но 2008 год стал исключением - местные жители были шокированы, когда снегопад не прекращался на протяжении 36 часов, завалив некоторые районы слоем снега толщиной до 180 сантиметров. Средняя толщина покрова составляла 150 сантиметров. Многие здания не выдерживали такого снежного напора, дороги не функционировали, а 7 человек погибло. Многим приходилось даже забивать своих домашних животных, чтобы поесть.

8. Новая Англия, США, 1717 - 274 сантиметра снега

В 18-м столетии еще не существовало точных метеорологических подсчетов, поэтому все известные цифры о "Великом снегопаде 1717-го" достаточно условны. Эта буря сложилась из четырех снежных штормов, одновременно ударивших по территории Новой Англии во время и без того суровой зимы. Эпицентр стихии пришелся на Бостон. Целые дома были доверху завалены снегом, и людям приходилось выходить через окна вторых этажей. В то время еще не существовало снегоуборочной техники, поэтому людям приходилось просто ждать, пока он растает. Дороги не функционировали больше недели. Фотографии того времени, как вы понимаете, едва ли существуют.

9. Гора Шаста, США, 1959 - 480 сантиметров снега

Если оценивать по количеству выпавшего снега, то это, пожалуй, самый сильный снегопад в истории. Но он прошел далеко в горах и почти не затронул населенные пункты. Несмотря на практически троекратное по сравнению со "штормом века" количество выпавшего снега, этот снегопад охватил очень маленькую территорию и остался практически незамеченным.

10. Баффало, США, 1977 - 506 сантиметров снега

Город Баффало находится на севере США, но, как правило, отличается более теплыми температурами и меньшим количеством снега по сравнению с окружающими территориями. В 1977 году по городу ударил умеренный снегопад, но с очень сильным ветром порядка 70 километров в час. К тому времени в Баффало уже лежал слой снега и даже местное озеро было замерзшим. В результате не самый сильный снежный шторм вызвал лютый мороз, нулевую видимость и жуткие метели, а к моменту окончания общий слой снега составлял пять метров - абсолютный рекорд для одного сезона.