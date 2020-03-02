Возможно, когда вы смотрели американские фильмы, вы замечали, что исполняющие роли полицейских актеры часто прикасаются к задней фаре остановленного автомобиля героев. Это не простая формальность. Полицейские в США действительно делают так. Почему это давно стало негласным правилом американских копов, рассказывает Рамблер, передает Day.Az.

Появилась эта традиция довольно давно, когда еще не было и речи о камерах на дорогах и видеорегистраторах. Полицейские обязательно прикасались к кузову (как правило, к задней фаре) остановленного ими автомобиля, по сути, обеспечивая себе некоторую безопасность.

Дело в том, что в США, как известно, во многих штатах разрешено ношение огнестрельного оружия. И, останавливая автомобиль, можно легко было "нарваться" на парня с "пушкой", у которого неизвестно что на уме.

Если полицейский пропадал во время дежурства, обвинить кого-то в его похищении или убийстве. Именно поэтому полицейские придумали "тайный знак": прикасаться к кузову остановленного авто, оставляя таким образом на нем свои отпечатки пальцев. Это было доказательством того, что, полицейский остановил эту машину и был в сознании, подходя к ней.