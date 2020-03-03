Находясь в аэропорту, туристы переживают о совершенно разных вещах: кто-то боится опоздать на рейс, кто-то - садиться в самолет из-за аэрофобии. А иные и вовсе переживают из-за сканеров на досмотре. Но отнюдь не потому, что этим людям есть, что скрывать. Просто многие считают, что сканеры наносят серьезный вред здоровью. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, так ли это на самом деле.

Чтобы ответить на этот вопрос, прежде всего нужно разобраться, какие сканеры тела бывают. Существует два типа. Первый - это микроволновые сканеры или кабинки, в которых вращаются антенны. За счет волн миллиметрового диапазона им удается передать более четкое изображение на экране.

Второй тип - сканер, действующий по принципу обратного рассеивания. Такие приборы состоят из двух рентгеновских детекторов, лучи которых отражаются друг от друга, а не проходят сквозь тело. Благодаря этому металл на картинке выделяется черным цветом, а тело белым.

Как отмечают эксперты, и те, и другие сканеры безопасны для здоровья. Мощность первого сравнима с излучением, исходящим от смартфона. Второй же влияет на организм не сильнее, чем радиация, которую получает пассажир за две минуты полета.