Сегодня гороскоп особенно хорош для романтических прогулок, новых знакомств и любви: внезапно пробуждающиеся яркие эмоции открывают широкие возможности для того, чтобы произвести впечатление на противоположный пол и облегчить знакомство. Кроме того, ваша интуиция будет на высоте. В такие дни легче дается восприятие новой информации, учеба, поиск нестандартных решений, что хорошо использовать для приобретения новых знаний и навыков. А вот для бизнеса и работы день не слишком удачен из-за слишком сильных эмоций, так что все ответственные решения лучше отложить на потом. Если же вам все же предстоит важная встреча, рекомендуется провести ее в неформальной обстановке, "без галстуков".

Овен

Сегодня лучше всего Овну будут удаваться повседневные, текущие дела, однако к ним он сумеет подойти творчески. В самой незамысловатой работе Овен способен обнаружить свою изюминку, и это раскрасит его будни в яркие цвета. А вот от больших проектов и начинаний Овну лучше держаться в стороне - сегодня его мышление не отличается глобализмом, и он рискует упустить что-то важное. Если же ситуация быстро начнет меняться и потребует решительных действий, Овен вряд ли сумеет за ней успеть.

Телец

Сегодня Тельца ожидает успех во всем, что связано с повышением его профессионального уровня и новыми горизонтами! Звезды гороскопа советуют ему заняться учебой, пойти на курсы повышения квалификации, завести новое хобби или просто посетить места, где он еще не бывал. Сегодня Телец имеет возможность убедиться в том, что ученье - это действительно свет. Или как минимум новые знакомства, возможности и перспективы.

Близнецы

Сегодня большую часть времени Близнецам придется принимать решения буквально на бегу. Однако этого мало! Ситуация будет складываться так, что им необходимо действовать еще быстрее, чтобы успеть, - иначе они рискуют упустить представляющиеся возможности. Зато если Близнецы сегодня проявят чудеса расторопности, то сумеют обойти конкурентов и в конечном итоге взять первый приз.

Рак

Сегодня Рака может подвести дипломатичность. Точнее, ее недостаток, который в течение дня будет ощущаться окружающими Рака людьми достаточно остро. Сам же Рак может даже не подозревать о том, что его резкие высказывания задевают чьи-то чувства. Более того, он вряд ли поверит, если кто-либо скажет ему об этом! Однако факт остается фактом: сегодня Раку надо внимательно следить за своим острым, как бритва, языком. Иначе это может плачевно отразиться на его взаимоотношениях.

Лев

Сегодня Лев будет просто идеальным исполнителем! Он способен ловить на лету пожелания окружающих и спокойно претворять их в жизнь. А вот на месте руководителя Лев может чувствовать себя неуютно: день не склоняет его к тому, чтобы проявлять инициативу и брать на себя ответственность за результат. Так что лучшее, что Лев-начальник может сделать сегодня - это устроить себе выходной. За то время, пока он отдыхает, Лев-подчиненный успеет переделать массу дел!

Дева

Сегодня звезды гороскопа советуют Деве задуматься над тем, все ли ее устраивает? Возможно, она устала от повседневной рутины? Или в ее жизни назрели перемены? В этом случае Деве стоит собраться с духом и рискнуть. Сегодняшний день вполне подходит для того, чтобы она решительно начала менять что-то в своей жизни. Это могут быть и глобальные перемены, и менее значительные обновления. Не бойтесь сделать шаг навстречу новому, иначе вы рискуете надолго застрять во вчерашнем дне!

Весы

Сегодня залогом успеха Весов в делах станет лозунг "Знание - сила!". Им стоит подумать о том, как поднять планку своего профессионализма, чтобы продвинуться в карьере. Возможно, Весам есть смысл пойти на обучающие курсы, заняться самообразованием или немного поработать подмастерьем у более опытных коллег. Звезды гороскопа обещают, что чем больше знаний в ближайшее время появится у Весов в голове, тем больше новых дверей откроется перед ними. И тем заманчивей окажутся перспективы.

Скорпион

Сегодня день для Скорпиона будет связан с поиском и обработкой информации, причем эта информация может быть взята им из самых разных источников! Возможно, какую-то часть Скорпион почерпнет из энциклопедий, другую - из соцсетей, третью - от окружающих, а четвертую и вовсе составят его догадки. Но это не должно его смущать: чем больше сведений - тем лучше! Сегодня Скорпион будет отлично ориентироваться в информационном потоке, беря на заметку рациональные зерна и отметая все ненужное.

Стрелец

Сегодня Стрелец будет склонен судить обо всем чересчур безапелляционно и резко. Это скажется и на решениях, которые он примет, и на взаимоотношениях с окружающими. Если же речь идет о Стрельце-начальнике, его подчиненным можно лишь посочувствовать! Сегодня для Стрельца не существует полутонов, все окрашено черно-белой краской. Ну а поскольку белой краски у него припасено значительно меньше, чем черной, то по важным вопросам к Стрельцу лучше не подходить. Да и по неважным тоже.

Козерог

Сегодня залог успеха Козерога в делах - это люди, которые его поддерживают. В одиночку Козерог не сделает и малой части того, что задумал, зато опираясь на единомышленников, способен перевыполнить план! Кроме того, Козерог может с удивлением обнаружить среди лояльных ему людей даже тех, от кого он этого никак не ожидал. Прислушиваясь к их советам и заручившись поддержкой, Козерог сегодня может смело браться за любое, пусть даже самое сложное дело.

Водолей

Сегодня день Водолея обещает быть загруженным и суетливым, но продуктивным. Ему придется побегать и попотеть, однако при этом он сумеет с самой выгодной стороны показать себя в деле. Работа будет кипеть в его руках! Не исключено, что именно заслуги сегодняшнего дня со временем обернутся для Водолея переменами к лучшему в его жизни.

Рыбы

Сегодня Рыбы будут буквально излучать успех! Их внутреннее состояние гармонии и уверенности в себе способно буквально на глазах менять ситуацию и людей вокруг в лучшую сторону. Единственное, чего Рыбам не надо сегодня делать, - это скромничать. Не прячьте свои достоинства, наоборот - выставляйте их напоказ. Покажите всем вокруг, что вы умеете и чего стоите. Поверьте, окружающих это порадует, а вас - приятно удивит результат.