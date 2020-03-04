В британском Уэльсе на берегу реки обнаружили странное существо, напоминающее крокодила.

Женщина рассказала местным СМИ, что ее сын нашел загадочное существо по дороге в школу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться", - объяснила она.

Затем другой житель опубликовал в Facebook фото этого существа, и в Сети предположили, что на самом деле это миссисипский панцирник. Эта крупная рыба обитает в Северной и Центральной Америке.

Однако его появление в Уэльсе обеспокоило зоозащитников.

"Много лет содержание миссисипских панцирников в неволе было запрещено. Это очень сложные в содержании животные, так как они могут вырастать очень большими, и их потребности в неволе остаются такие же, как и в дикой природе. К несчастью, хозяева часто выбрасывают экзотических животных, когда не могут обеспечивать их потребности", - сказал представитель Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.