Странное существо, похожее на крокодила, вынесло на берег в Британии - ФОТО
В британском Уэльсе на берегу реки обнаружили странное существо, напоминающее крокодила.
Женщина рассказала местным СМИ, что ее сын нашел загадочное существо по дороге в школу, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.
"Это животное было настоящим. Оно пахло и начало разлагаться", - объяснила она.
Затем другой житель опубликовал в Facebook фото этого существа, и в Сети предположили, что на самом деле это миссисипский панцирник. Эта крупная рыба обитает в Северной и Центральной Америке.
Однако его появление в Уэльсе обеспокоило зоозащитников.
"Много лет содержание миссисипских панцирников в неволе было запрещено. Это очень сложные в содержании животные, так как они могут вырастать очень большими, и их потребности в неволе остаются такие же, как и в дикой природе. К несчастью, хозяева часто выбрасывают экзотических животных, когда не могут обеспечивать их потребности", - сказал представитель Королевского общества защиты животных от жестокого обращения.
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