Бывший боксер-тяжеловес Майк Тайсон не сдержал эмоций во время интервью с гостем своего подкаста, также бывшим боксером Рэем Леонардом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

53-летний американец расплакался, когда заговорил о том, насколько он изменился с тех пор, как выступал в профессиональном ринге. "Я знал искусство войны, это все, чему я учился. Потому меня и боялись. Когда я выходил на бои - я был убийцей. Я был рожден для этого", - отметил Тайсон.

"Но эти дни в прошлом. Я пуст. Я никто. Теперь я осваиваю искусство скромности. Поэтому, сейчас на моих глазах слезы. Я - не тот, кем был когда-то. Я скучаю по прежнему Майку", - заявил боксер.

Тайсон становился абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. Он завершил карьеру в 2005 году.