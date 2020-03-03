Чешские и американские ученые решили проверить, как компьютеры и телефоны могут повлиять на насекомых. Эксперимент они решили ставить на рыжих тараканах, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Продолжительное время ученые воздействовали на тараканов при помощи радиоволн различных частот. Насекомых держали под постоянным ультрафиолетовым светом, и они не могли понять день сейчас или ночь. Сила магнитного поля была сравнима с тем излучением, которое производит компьютер.

В результате исследования выяснилось, что активность тараканов увеличилась на один-два часа. Другие ученые же посчитали, что нужно провести дополнительные исследования. Авторы эксперимента признали, что при обычном освещении эффект от магнитного поля был бы ниже.